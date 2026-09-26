Người dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm
Mới đây, xã Trung Giã phát hiện 6 trường hợp phát sinh vi phạm trên đất lâm nghiệp và đất quốc phòng. Trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định và yêu cầu các hộ dân khắc phục. Kết quả, các hộ dân đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, chủ động tháo dỡ công trình và hoàn trả mặt bằng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-tu-giac-thao-do-cong-trinh-xay-dung-vi-pham-419519.htm