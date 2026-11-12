Người dân tự giác giao nộp súng hơi
Thông qua công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngày 11-11, Công an xã Nam Trà My cho biết, vừa tiếp nhận 1 khẩu súng hơi do anh N.N.T. (trú xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng) tự nguyện giao nộp.
Trước đó, trong quá trình đi rẫy tại thôn Nước Xa (xã Nam Trà My), anh N.N.T nhặt được khẩu súng nói trên nên đã chủ động đến Công an xã trình báo và giao nộp. Công an xã Nam Trà My đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định và biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm của anh N.N.T trong việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-dan-tu-giac-giao-nop-sung-hoi-post360891.html