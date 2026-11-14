Người dân tự giác giao nộp động vật rùa răng và trăn đất

Người dân xã Thoại Sơn tự giác giao nộp động vật hoang dã cho lực lượng công an

Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân phát hiện và tự giác giao nộp, gồm một cá thể rùa răng (còn gọi là càng đước) và một cá thể trăn đất. Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã bàn giao các cá thể này cho Chi cục Kiểm lâm An Giang để tiếp tục chăm sóc, xử lý theo quy định.

Cụ thể, anh Hà Thanh Trung, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, trong lúc di chuyển trên tuyến đường từ xã Vĩnh Trạch về Thoại Sơn đã phát hiện một cá thể rùa răng nặng khoảng 9kg đang bò qua đường. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Trung chủ động đưa cá thể rùa đến Công an xã Thoại Sơn giao nộp, đề nghị tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Phụng, ngụ ấp Tây Sơn, xã Thoại Sơn, trong lúc đi dỡ dớn ngoài đồng đã phát hiện một cá thể trăn đất nặng khoảng 9kg. Với ý thức trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, anh Phụng tự giác giao nộp cá thể trăn cho lực lượng công an địa phương.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Thoại Sơn đã tiếp nhận 15 trường hợp người dân tự giác giao nộp động vật hoang dã, gồm các loài như rùa, trăn và rồng Nam Mỹ.

Kết quả này cho thấy nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã từng bước được nâng cao. Việc chủ động giao nộp các cá thể động vật hoang dã cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật mà còn hạn chế nguy cơ săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép, hướng đến bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã; chủ động nói không với hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, không tiếp tay cho các hoạt động khai thác, tiêu thụ trái quy định.

Khi phát hiện hoặc đang nuôi giữ động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, người dân cần thông báo, liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn giao nộp, xử lý đúng quy định; tuyệt đối không tự ý thả động vật về môi trường tự nhiên khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Những hành động tự giác, thiết thực như phát hiện, giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, duy trì cân bằng sinh thái, xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho các thế hệ mai sau.