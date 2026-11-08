Người dân tự giác giao nộp 11 giấy phép lái xe giả cho lực lượng Công an

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng GPLX giả trên không gian mạng có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường đăng tải thông tin quảng cáo, chào mời làm GPLX với giá rẻ, thủ tục nhanh chóng, thậm chí cam kết giấy phép có thể tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm tạo lòng tin, thu hút người có nhu cầu. Tâm lý ngại thi sát hạch nhưng muốn nhanh chóng có GPLX để sử dụng, một số người đã tìm mua và sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương tiện giao thông. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện không được đào tạo, sát hạch theo quy định, mà còn tiếp tay cho hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Người dân tự nộp giấy phép lái xe giả cho lực lượng Công an.

Thủ đoạn của các đối tượng là đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn, cam kết làm GPLX nhanh, giá rẻ và có thể tích hợp trên ứng dụng VNeID để người mua tin tưởng. Tuy nhiên, đây là những thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật, người mua có thể bị lừa đảo, mất tiền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng giấy tờ giả.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng GPLX giả, Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm, tham gia làm, mua bán hoặc sử dụng GPLX giả dưới bất kỳ hình thức nào. Người có hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Khi phát hiện các hành vi làm, mua bán, sử dụng GPLX giả, người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác với cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.