Người dân trình báo Công an khi nhặt được cá thể rùa quý hiếm

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ngày 8/11 cho biết, vừa phối hợp Công an xã Tu Bông thả một cá thể rùa Sa Nhân nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm về lại môi trường tự nhiên.

Sau khi nhặt được cá thể rùa Sa Nhân, anh Nguyễn Văn Khanh (đứng giữa) đã trình báo, chuyển giao cho Công an xã Tu Bông.

Trước đó vào sáng 1/11, anh Nguyễn Văn Khanh (SN 2007, trú tại thôn Tân Phước Trung, xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa) từ trong nhà bước ra ngoài sân thì tình cờ phát hiện một cá thể rùa đi lạc có trọng lượng 0,7kg; mai và yếm màu nâu nhạt, mắt đỏ. Nhìn thấy đặc điểm, hình dáng cá thể rùa này, anh Khanh nhận định có thể đây là động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, nên khẩn trương đến Công an xã Tu Bông trình báo và chuyển giao cá thể rùa đã nhặt được.

Cá thể rùa Sa Nhân đã được anh Nguyễn Văn Khanh trình báo, chuyển giao cho Công an xã Tu Bông sau khi nhặt được.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tu Bông đã phối hợp Hạt kiểm lâm Vạn Ninh tiến hành kiểm tra và xác định đó là cá thể rùa Sa Nhân - một loại rùa cạn, thuộc họ rùa Đầm, có tên khoa học Cuora mouhotii. Điều đáng nói là rùa Sa Nhân không chỉ nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; mà còn có tên trong sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt rùa Sa Nhân trái phép đều nghiêm cấm và bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Công an xã Tu Bông phối hợp Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh thả cá thể rùa Sa Nhân về lại môi trường tự nhiên. Ảnh: CAX Tu Bông.

Cùng với việc ghi nhận và biểu dương hành động tốt đẹp của công dân Nguyễn Văn Khanh, Công an xã Tu Bông khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm. Khi phát hiện cần trình báo, chuyển giao ngay cho Công an, Kiểm lâm hoặc Chính quyền địa phương ở nơi gần nhất kịp thời xử lý theo quy định pháp luật, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.