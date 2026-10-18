Người dân tra cứu gì nhiều nhất trên VNeID?

Thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp phát triển công dân số, mở rộng tiện ích trên VNeID và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Cơ quan chức năng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

Ứng dụng VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày, phát triển hơn 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến.

Khoảng hơn 19 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp; 87% công dân có tài khoản ngân hàng. Gần 50% công dân đã được cấp chữ ký số, với khoảng 1,1 triệu lượt đăng ký chứng thư số và hơn 128.000 lượt ký tài liệu. Việc này giúp tiết kiệm khoảng 41.000 - 170.000 đồng cho mỗi hồ sơ ký, rút ngắn 15-60 phút xử lý.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an được vinh danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Các tiện ích số cũng giúp người dân tiết kiệm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến ngày 30/9, khoảng gần 770.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách. Hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp tiết kiệm khoảng hơn 230 triệu đồng. Có 25 địa phương triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng/năm.

Không chỉ sử dụng dịch vụ, người dân ngày càng chủ động cung cấp dữ liệu và tham gia góp ý chính sách. VNeID ghi nhận hơn 23 triệu lượt cung cấp thông tin tài khoản thanh toán, hơn 330.000 lượt thông tin giấy phép lái xe, hơn 100.000 giấy khai sinh và hơn 70.000 thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hơn 20,6 triệu lượt công dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp; gần 3,3 triệu người góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; khoảng 2 triệu lượt ý kiến được ghi nhận đối với các dự án luật liên quan.

Cùng với phát triển hạ tầng và tiện ích, công tác phổ cập kiến thức, kỹ năng số được chú trọng. Nền tảng Bình dân học vụ số tích hợp 170 khóa học, thu hút hơn 3,6 triệu người tham gia. Khoảng hơn 93.000 tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng tại cơ sở trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và phòng, chống lừa đảo trên mạng.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công thực hiện trực tuyến đạt khoảng 49,7%, tăng khoảng 5 lần. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, lên vị trí 71/193 quốc gia so với trước khi triển khai Đề án 06. Kinh tế số chiếm khoảng 14,5% GDP qua các năm. Năm 2025, thương mại điện tử đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng gần 38%, giá trị giao dịch tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp với ngành ngân hàng và viễn thông đối chiếu sinh trắc học, chia sẻ dữ liệu đối với khoảng gần 270 triệu hồ sơ ngân hàng; gần 149 triệu thông tin thuê bao được đưa về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa. Những biện pháp này góp phần hạn chế giả mạo danh tính, SIM rác và việc lợi dụng thông tin không chính chủ.

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an được vinh danh với ứng dụng VNeID. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - được vinh danh ở hạng mục “Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc”.