Trước áp lực đô thị hóa và tình trạng thiếu không gian xanh, TPHCM triển khai nhiều giải pháp mở rộng diện tích cây xanh, cải tạo công viên và bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo Đề án phát triển cây xanh giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bình quân 1m² đất công viên công cộng/người, bổ sung khoảng 10ha mảng xanh và trồng mới, cải tạo 30.000 cây xanh.

Nằm trên địa bàn phường Phú Lâm, Công viên Phú Lâm là điểm sinh hoạt, vui chơi và thư giãn quen thuộc của người dân khu vực phía Tây TPHCM. Với lợi thế nhiều cây xanh, hồ nước và không gian rộng rãi, nơi đây thu hút người dân đến tập thể dục, đi bộ mỗi ngày.

Sau thời gian dài sử dụng, một số hạng mục trong công viên, đặc biệt là khu vui chơi miễn phí dành cho trẻ em, đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng rỉ sét, nứt vỡ, cần được sửa chữa và nâng cấp.

Ông Minh Lộc (ngụ phường An Lạc) cho biết công viên đã nhiều lần được tu bổ nên cơ sở vật chất nhìn chung vẫn đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, một số thiết bị vui chơi miễn phí dành cho trẻ em đã xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp. Ông kỳ vọng sau khi được cải tạo, công viên sẽ thu hút thêm người dân ở các khu vực lân cận đến vui chơi, thư giãn.

Trong khi Công viên Phú Lâm đặt ra yêu cầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp các không gian xanh hiện có thì tại phường Bình Phú, một công viên vừa đưa vào sử dụng đã góp thêm địa điểm vui chơi, thư giãn cho người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp hoa viên tại góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương có diện tích khoảng 3.000m², kinh phí gần 20 tỷ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình không chỉ bổ sung mảng xanh mà còn tạo thêm không gian vui chơi, thư giãn cho người dân trong phường và các khu vực lân cận.

Chị Thùy Linh, ngụ phường An Lạc, cho biết trước đây chị và gia đình thường phải đến Công viên Phú Lâm để vui chơi. Từ khi hoa viên tại góc đường Võ Văn Kiệt - An Dương Vương đi vào hoạt động, chị rất phấn khởi vì địa điểm này thuận tiện trên đường về nhà. Mỗi ngày, sau khi đón con, chị thường đưa bé ghé chơi bởi không gian ở nhà khá chật hẹp, thiếu chỗ cho trẻ vui đùa.

Chị cũng cho biết bản thân khá yên tâm khi đưa con đến vui chơi tại đây, bởi lực lượng dân quân phường Bình Phú thường xuyên tuần tra, kiểm tra và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM đề xuất ưu tiên đầu tư 29 dự án công viên với tổng diện tích khoảng 819ha. Trong đó, 20 dự án thực hiện bằng vốn đầu tư công, quy mô 138,48ha; 9 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), quy mô 680,52ha.

Riêng năm 2026, thành phố đề xuất triển khai 10 dự án với tổng diện tích 36,73ha. Đáng chú ý có công viên số 01 Lý Thái Tổ tại phường Vườn Lài (4,4ha), công viên khu trường đua Phú Thọ tại phường Phú Thọ (6,5ha) và công viên Thạnh Lộc tại phường An Phú Đông (3,37ha).

Đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân lên 1m²/người, bổ sung khoảng 10ha mảng xanh và trồng mới, cải tạo 30.000 cây xanh công cộng.

Thành phố cũng dự kiến trồng hơn 1,4 triệu cây xanh phân tán, trồng và phục hồi 447,76ha rừng, với tổng kinh phí khoảng 115,75 tỷ đồng.