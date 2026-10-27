Người dân TP. Hồ Chí Minh chật vật xoay sở với đỉnh triều cường lên cao

Nước tràn vào nhà, hàng quán; học sinh phải dắt xe đạp lội qua dòng nước, người đi làm chật vật di chuyển giữa dòng xe đông đúc. Dù đã quen với cảnh ngập mỗi khi triều lên, nhiều người dân sống lâu năm tại đây cho biết năm nay nước dâng cao, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và buôn bán.

Các phương tiện di chuyển qua đoạn ngập sâu đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, thời điểm 17 giờ chiều 27/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các tuyến đường Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Thị Ràng và Nguyễn Bình thuộc địa bàn các xã Nhà Bè, Hiệp Phước cho thấy nhiều đoạn đường ngập sâu. Đặc biệt, trên đường Nguyễn Bình, khu vực xã Hiệp Phước, có đoạn ngập kéo dài hơn 2 km, khiến người đi xe máy gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường này ngập nhiều đoạn đến nửa mét, bánh xe các phương tiện đều bị chìm khi đi qua, nên rất ít các phương tiện di chuyển vào đây. Đường Nguyễn Bình lúc này không khác gì một dòng sông mênh mang trải dài. Tại khu vực chợ gần cầu Mương Chuối, xã Nhà Bè, nước triều dâng cao, tràn vào hàng quán ven đường, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán.

Nước ngập đúng giờ tan tầm và tan học khiến giao thông qua các khu vực này thêm khó khăn. Nhiều học sinh phải xuống xe, dắt bộ qua những đoạn ngập sâu. Người đi xe máy di chuyển chậm, dò đường để tránh những vị trí nước sâu; các hộ kinh doanh ven đường tranh thủ kê cao hàng hóa, thu dọn đồ đạc khi nước tràn vào.

Đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, ngập sâu nhiều đoạn dài từ cầu Phước Lộc đến cầu Cây Khô do triều cường dâng cao chiều 27/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trên đường Nguyễn Bình, ông Huỳnh Văn Hùng 59 tuổi chia sẻ, gia đình đã trải qua ba thế hệ sinh sống ở đây. Chiều nay nước tràn vào nhà, ngập sâu hơn 20 cm, hơn hẳn so với hôm qua và các đợt triều cường mấy năm trước. Ông Hùng chạy xe tải mọi lần về trễ nhưng hôm nay phải về từ 15 giờ để tránh tình trạng đường ngập sâu, không thể về nhà. Nước lên rất nhanh nhưng rút rất chậm, gia đình xác định sống chung với nước.

Trong khi người lớn tìm cách bảo vệ nhà cửa, hàng hóa và phương tiện, một số trẻ nhỏ tại khu vực đường Nguyễn Bình lại xuống nghịch nước, tắm ngay trên đường ngập. Hình ảnh này tạo nên khung cảnh tương phản giữa sự thích thú của trẻ nhỏ và nỗi lo của người lớn trước tình trạng ngập kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm nguồn nước và tai nạn.

Đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, cũng là điểm nóng của ngập do triều cường khi ngập sâu nhiều đoạn dài 2 - 3 km từ cầu Phước Lộc đến cầu Cây Khô. Bà Lê Thị Mỹ Thảo, sống tại khu vực hơn 40 năm cho biết, gia đình đã nhiều lần nâng nền nhà để hạn chế ngập. Tuy nhiên, chiều 27/10, nước triều vẫn dâng lên sát nền, khiến gia đình phải theo dõi diễn biến mực nước để chủ động ứng phó.

Tình trạng ngập cũng diễn biến nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực Quận 7 cũ, trong đó có Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, Phú Thuận, Bùi Văn Ba, Trần Xuân Soạn và Mai Văn Vĩnh thuộc địa bàn các phường Tận Thuận, Tân Mỹ. Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối khu dân cư, khu chế xuất và các khu vực cảng. Khi triều cường dâng cao vào cuối buổi chiều, nhiều đoạn đường ngập sâu, gây trở ngại cho người lao động trên đường trở về nhà.

Các phương tiện di chuyển trên đường Trần Xuân Soan, phường Tân Thuận ngập sâu do triều cường lên cao chiều 27/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, nước triều dâng cao trên tuyến đường chạy dọc kênh Tẻ, khiến hàng loạt xe máy phải nối đuôi nhau di chuyển chậm qua dòng nước. Trên đường Nguyễn Lương Bằng kéo dài và đường Phú Thuận, nước tràn qua vỉa hè, dải phân cách, khiến người đi đường khó xác định những đoạn ngập sâu. Một số ô tô đi qua tạo sóng, làm người điều khiển xe máy chao đảo, phải giảm tốc độ để giữ an toàn.

Tại đường Bùi Văn Ba, tình trạng ngập kết hợp với lượng xe tải, container ra vào khu vực cảng khiến giao thông càng khó khăn. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải xuống xe dắt bộ qua dòng nước. Một số tiệm sửa xe ven đường rơi vào tình trạng quá tải, người đi đường phải chờ kiểm tra, làm khô bugi trước khi tiếp tục hành trình. Các hộ kinh doanh cũng khẩn trương dùng tấm chắn, bao cát che trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà khi xe lớn chạy qua.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/10, tại một số đoạn đường, dòng phương tiện vẫn đông, người dân phải nhích từng mét để tìm đường về nhà. Lực lượng chức năng được tăng cường tại các điểm ngập để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đẩy xe chết máy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 dự báo đạt đỉnh trong các ngày 26 - 28/10. Ngày 27/10, mực nước tại trạm Nhà Bè đạt khoảng 1,75 m vào 17 giờ, trạm Phú An đạt 1,73 m vào 18 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt khoảng 1,88 m vào 19 giờ. Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, TP. Hồ Chí Minh có thể còn khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế đi qua những đoạn đường ngập sâu. Các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống thoát nước, cống ngăn triều, bố trí cảnh báo và điều tiết giao thông tại các điểm ngập, bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày triều tiếp tục lên cao.