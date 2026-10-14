Người dân TP.HCM xếp hàng từ sáng sớm, cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm 14/10, đông đảo người dân đã tập trung dọc các tuyến đường gần Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), chờ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Sơn, đông đảo người dân đứng thành hàng dài, tay cầm hoa trắng và cờ Tổ quốc, hướng về Công viên Lê Thị Riêng.

Một cửa hàng trên đường Trường Sơn chuẩn bị hàng trăm bông cúc trắng, đặt biển “Kính tặng miễn phí” để người dân mang theo tiễn biệt các liệt sĩ.

Người đi đường nhận hoa cúc trắng để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các bạn trẻ mang hoa cúc trắng đi phát cho người dân dọc các tuyến đường. “Chúng tôi có mặt ở đây từ 5h, đến 6h30 đã phát khoảng 300 bông cho người dân”, đại diện nhóm bạn trẻ cho biết.

Nhiều người dân cũng cho biết họ đã có mặt từ 5h để chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Người dân xếp hàng dài trên đường Trường Sơn.

Phía bên trong Công viên Lê Thị Riêng, hàng trăm người dân cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã sẵn sàng cho buổi lễ trang trọng.

Cựu chiến binh, nghệ sĩ xếp hàng trong Công viên Lê Thị Riêng sẵn sàng cho buổi Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Những quách đựng hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong khu vực hành lễ. Đây là nơi người dân, đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm trước khi đưa các liệt sĩ về an táng.

Các chiến sĩ tiêu binh trong quân phục trắng đứng trang nghiêm bên quách đựng hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị thực hiện nghi thức trong lễ truy điệu.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) diễn ra lúc 8h tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, phường Long Bình, để an táng.