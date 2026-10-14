Người dân TP.HCM rưng rưng nước mắt tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Người dân TP.HCM xếp hàng dài chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Không tìm được hoa cúc trắng, bà Hồ Thanh Thủy (quê Vĩnh Long) chọn hoa hồng trắng đến tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Bà nghẹn ngào khi chứng kiến đoàn người tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ và mong các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, để các anh được trở về với gia đình, dòng họ và cội nguồn.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Giang, 81 tuổi, ở phường Phước Long (đứng thứ 2, từ phải sang), từng chiến đấu tại nhiều chiến trường từ Quảng Trị, đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, cùng nhiều đồng đội có mặt từ sớm, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Nhiều người dân TP.HCM xúc động, rưng rưng nước mắt khi đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua.

Những nhành hoa trắng được người dân chuẩn bị từ sớm, gửi gắm lòng biết ơn và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhân dân.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên có mặt dọc tuyến đường, nghiêm trang tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Ông Lê Minh Phụng, 50 tuổi, ở phường Thủ Đức, đã mua 1.500 bông hoa trắng từ chợ hoa Hồ Thị Kỷ để trao tận tay người dân đứng dọc đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Sáng sớm, ông đã có mặt tại một ngã tư trên đường Võ Nguyên Giáp để trực tiếp phát hoa, gửi gắm tấm lòng tri ân đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Lê Minh Phụng cho biết, việc mua hoa xuất phát từ tình cảm tự nhiên khi nghe tin TP.HCM kêu gọi người dân cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ. Người dân đều muốn bày tỏ sự thành kính, tấm lòng biết ơn những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Dòng người đứng hai bên đường chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đối với thế hệ trẻ, đây không chỉ là một hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp để hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, về những hy sinh, mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua để đất nước có được ngày hôm nay.

Học sinh trường THPT Phước Long đến tiễn các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Cán bộ, nhân viên và y bác sĩ Bệnh viện Mắt xếp hàng trang nghiêm bên đường Điện Biên Phủ, cầm hoa trắng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không khí trang nghiêm bao trùm tuyến đường đoàn xe đi qua.

Đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM