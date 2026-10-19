Người dân TP.HCM háo hức đón 'lá dừa nước' 3.400 tấn cập bến Bạch Đằng

Chiều 19/10, đông đảo người dân, YouTuber, phóng viên các cơ quan báo chí tập trung dọc Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TP.HCM chờ khoảnh khắc khối kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tiến vào trung tâm thành phố.

Sau hai ngày được lai dắt từ cảng Đông Xuyên, khối kết cấu vòm thép cùng hệ thống bệ đỡ nặng 3.400 tấn đã cập khu vực Bến Bạch Đằng vào khoảng 15 giờ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công công trình.

Nhiều người dân có mặt từ sớm, tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt khi tổ hợp thép khổng lồ xuất hiện trên sông Sài Gòn. Không ít người bày tỏ sự phấn khởi, kỳ vọng cây cầu với kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước Nam Bộ sẽ sớm trở thành điểm nhấn mới của thành phố.

Các lực lượng chức năng như CSGT, Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình khối kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập bến.

CSGT phối hợp điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là khu vực xung quanh Bến Bạch Đằng, nơi có nhiều người dân tụ tập.

Chị Nguyễn Quỳnh, một người dân có mặt tại khu vực Bến Bạch Đằng cho biết, chị rất háo hức khi được tận mắt chứng kiến khối kết cấu chính của cây cầu cập bến. “Trước đây, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh cây cầu qua báo chí, mạng xã hội. Hôm nay được tận mắt chứng kiến công trình lớn như vậy di chuyển trên sông, tôi thấy rất ấn tượng. Tôi mong cây cầu sớm hoàn thành để người dân có thêm một địa điểm đi bộ, ngắm cảnh và chụp hình bên sông Sài Gòn”, chị Quỳnh chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, chị Lệ Hằng cho biết, chị quan tâm đến công trình từ khi những hình ảnh đầu tiên về thiết kế cầu đi bộ được công bố. Theo chị, việc đưa khối kết cấu nặng hàng nghìn tấn về đến trung tâm thành phố là dấu mốc đáng chú ý, khiến người dân càng mong chờ ngày cây cầu hoàn thành. “Tôi thấy thiết kế lấy cảm hứng từ lá dừa nước rất gần gũi với hình ảnh miền Nam. Nếu được đưa vào sử dụng, cây cầu không chỉ giúp người dân có thêm không gian vui chơi, thư giãn mà còn là nơi để giới thiệu vẻ đẹp sông Sài Gòn với du khách”, chị Hằng nói.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 18/10, đoàn lai dắt gồm tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ xuất phát từ cảng Đông Xuyên, đưa tổ hợp kết cấu thép nặng 3.400 tấn bắt đầu hành trình về TP.HCM. Trong ngày đầu tiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi, có thời điểm xuất hiện mưa lớn, sóng to. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đoàn lai dắt đưa khối kết cấu đến phao SR05 an toàn và neo nghỉ qua đêm.

Đến 5 giờ ngày 19/10, đoàn tiếp tục hành trình vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua khu vực cầu Bình Khánh, Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và khu vực Bến Nghé trước khi cập Bến Bạch Đằng vào khoảng 15 giờ.

Trong suốt hành trình, đơn vị vận chuyển phối hợp với lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng tổ chức điều tiết, hỗ trợ đoàn lai dắt đi qua những khu vực có điều kiện luồng lạch, giao thông thủy phức tạp, bảo đảm an toàn cho khối kết cấu.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood (chủ đầu tư) cho biết, việc đưa khối kết cấu nặng 3.400 tấn vượt qua hành trình đường thủy dài khoảng 124km và về đến Bến Bạch Đằng là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, thách thức của dự án là hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc biệt thành công trình thực tế, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn. Việc thi công giữa khu vực trung tâm thành phố, chịu ảnh hưởng của thủy triều, dòng chảy và thời tiết, đòi hỏi các phương án tổ chức phải được tính toán cẩn trọng.

Sau khi khối kết cấu chính cập bến, các đơn vị thi công tập trung chuẩn bị cho công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10. Trong ngày 20/10, kết cấu sẽ được căn chỉnh vào vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm.

Các kỹ sư đồng thời lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra độ chính xác, chuẩn bị máy hàn, chi tiết kết nối, bu lông và các thiết bị hỗ trợ điều chỉnh. Nhân lực, điều kiện thi công và phương án bảo đảm an toàn cũng được rà soát trước khi thực hiện kết nối nhịp cầu.

Tại thời điểm khối kết cấu chính về đến Bến Bạch Đằng, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Tuy nhiên, tiến độ vẫn phải đi đôi với yêu cầu về chất lượng và an toàn.

Sau khi hợp long, dự án tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các chi tiết kiến trúc và cảnh quan. Công trình sẽ trải qua những bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết trước khi đưa vào khai thác. Thời điểm phục vụ người dân phụ thuộc vào kết quả hoàn thiện, việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM và đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng không gian công cộng ven sông. Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, công trình hướng đến việc trở thành điểm đến để người dân đi bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn mới.