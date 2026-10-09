Người dân TP.HCM chen chân săn hàng khuyến mãi tại lễ hội hàng Việt

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao với chủ đề “Tự hào và tiếp nối” diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) từ ngày 8 đến 11/10, với nhiều hoạt động trải nghiệm, mua sắm hấp dẫn tại hội chợ quy tụ hơn 200 gian hàng.

Hàng loạt thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, giảm giá đã thu hút đông đảo người dân TP.HCM đến trải nghiệm, mua sắm.

Nhiều người đến xếp hàng từ sáng sớm để tham gia các hoạt động tại lễ hội.

Phạm Kim Hùng Mạnh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn Lang cho biết: “Mình biết đến chương trình qua hoạt động quảng bá của nhà trường và khi đến đây thì rất ấn tượng với quy mô sự kiện, nhiều khu vực trải nghiệm và các sản phẩm mới lạ. Mình muốn khám phá các gian hàng để tìm hiểu thêm về sản phẩm và tích lũy kiến thức thực tế”.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), cho biết lễ kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao ghi dấu chặng đường phát triển bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp Việt, trong đó có 29 doanh nghiệp gắn bó trọn vẹn suốt 3 thập kỷ.

Lễ hội còn có nhiều hoạt động dành cho giới trẻ và các gia đình như workshop thủ công, trò chơi tương tác, cuộc thi viết “Hàng Việt trong mắt người trẻ” và cuộc thi ảnh “Mỗi bức ảnh - Một câu chuyện Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đáng chú ý, chương trình “Hộp quà hàng Việt bất ngờ” thu hút đông đảo người dân tham gia.

Khách tham quan hào hứng tham gia trải nghiệm các trò chơi.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, lễ hội tổ chức các chương trình giao lưu, trải nghiệm và hoạt động dành cho giới trẻ, góp phần đưa câu chuyện về thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, nhiều thương hiệu triển khai các chương trình đồng giá, giảm giá, tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá ưu đãi. Không chỉ là không gian mua sắm, sự kiện còn là dịp để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho hàng Việt.

Với chính sách giảm giá đến 30% và bán đồng giá nhiều sản phẩm tô, chén, dĩa, ly, tách…, gian hàng gốm sứ Minh Long thu hút đông khách mua sắm khi nhiều sản phẩm có giá phổ biến từ 10.000-60.000 đồng.

Nhiều gian hàng tại lễ hội trưng bày đa dạng sản phẩm hàng Việt, tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu chất lượng, công năng và trải nghiệm sản phẩm ngay tại sự kiện.

Hoạt động khuyến mãi tại các gian hàng mang đến cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm đến thị trường.

Khách tham quan được xem và thưởng thức bánh xèo ngay tại gian hàng.

Gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng cùng hàng nghìn sản phẩm từ thực phẩm, quần áo thời trang, hàng tiêu dùng... với giá giảm bất ngờ thu hút nhiều sự quan tâm của người dân.

Nhiều gian hàng phải bổ sung sản phẩm mang đến mới đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết suốt 30 năm qua, chương trình luôn kiên trì lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao được xác lập dựa trên kết quả khảo sát người tiêu dùng hằng năm, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan.

Từ 120 doanh nghiệp được bình chọn trong lần khảo sát đầu tiên năm 1997, đến nay chương trình đã có hơn 1.000 doanh nghiệp được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Bà Vũ Kim Hạnh cũng cho biết chương trình tiếp tục thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và năng lực cạnh tranh của hàng Việt.

Vòng quay may mắn tại các gian hàng thu hút khá đông khách tham quan tham gia trải nghiệm.

Ngoài hoạt động trải nghiệm và mua sắm, trong 4 ngày diễn ra, lễ hội còn có nhiều chương trình như các cuộc giao lưu về thị trường, giao lưu thế hệ lãnh đạo trẻ; triển lãm tranh và các workshop hướng dẫn làm nến, xà bông, hoa đất sét, vẽ tranh...

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng, đồng thời chú trọng tính minh bạch, an toàn và chữ tín. Bên cạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ, doanh nghiệp cần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy nguyên liệu, tri thức và bản sắc Việt để tạo ra những sản phẩm có giá trị khác biệt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, 46 doanh nghiệp được trao bằng khen từ các cơ quan Trung ương và TP.HCM, ghi nhận thành tích trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình 30 năm phát triển hàng Việt.