Người dân TP.HCM chật vật về nhà khi mưa lớn

TP.HCM mưa lớn, xe cộ ùn tắc giờ tan tầm Mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều 22/9 khiến nhiều tuyến đường đọng nước, giao thông ùn ứ. Dòng xe nối dài trên đường Trương Công Định (quận Tân Bình cũ) giữa lúc mưa nặng hạt.

Mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều 22/9. Nhiều tuyến đường ngập nước, dòng xe nối dài. Người chật vật di chuyển qua các điểm ngập. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại nút giao Hàng Xanh, phương tiện kẹt cứng khi di chuyển từ hướng Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng về cầu Bình Triệu. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại đoạn Ung Văn Khiêm - Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây), tình trạng kéo dài hơn 30 phút, đến cuối giờ chiều vẫn chưa có dấu hiệu rút trong khi mưa tiếp tục nặng hạt. Ảnh: Duy Hiệu.

Người dân chật vật trở về nhà sau giờ tan tầm. Các phương tiện ùn ứ trên đường Ung Văn Khiêm. Ảnh: Duy Hiệu.

Đoạn đường Điện Biên Phủ hướng Hàng Xanh Đi đi cầu Sài Gòn xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: Hoài Bảo.

Khu vực Nguyễn Gia Trí ùn ứ cục bộ giờ tan tầm. Ảnh: Hoài Bảo.

Đường D5 khu vực Trường ĐH Ngoại Thương ngập nặng, khiến nhiều xe chết máy di chuyển khó khăn. Ảnh: Hoài Bảo.

Mưa lớn khiến giao thông trên đường Ung Văn Khiêm ùn ứ kéo dài. Tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí, các phương tiện phải chờ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ghi nhận, ngay từ 16h, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực TP.HCM bao gồm khu vực ngã tư Bảy Hiền, cảng Nhà Bè, đường Tô Ngọc Vân... Có thời điểm mưa trắng trời, lượng nước dồn xuống mặt đường nhanh khiến một số tuyến trũng thấp xuất hiện ngập. Ảnh: Duy Hiệu.

Không chỉ khu vực Ung Văn Khiêm, nhiều điểm khác tại TP.HCM cũng ghi nhận tình trạng ngập sau trận mưa chiều 22/9. Mưa lớn và nước đọng khiến việc di chuyển khó khăn hơn khi lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm. Một số người điều khiển xe máy phải men theo những phần đường ít ngập hơn, trong khi ôtô di chuyển chậm qua khu vực nước dâng. Ảnh: Duy Hiệu.

Tình trạng ngập kéo dài cũng được ghi nhận tại một số khu vực thấp trũng của thành phố trong những ngày qua. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết một số hẻm ở khu Thảo Điền có tình trạng ngập kéo dài sau mưa do mặt đường trũng thấp, hạ tầng xuống cấp, cùng một số khuôn nắp hầm ga và miệng thu nước bị hư hỏng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 22/9, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ 7h ngày 22/9 đến 7h ngày 24/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh và Tân Thuận được dự báo 70-120 mm; Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn và Cần Giờ 80-130 mm. Xác suất xảy ra mưa được dự báo ở mức 70-80%. Ảnh: Duy Hiệu.