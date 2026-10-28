Người dân TP. HCM chật vật giữa đỉnh triều cường lên cao
Chiều 27/10, triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khu dân cư trũng thấp ở phía Nam TP. Hồ Chí Minh. Nước tràn vào nhà, hàng quán; học sinh phải dắt xe đạp lội nước, người đi làm chật vật di chuyển trong giờ tan tầm. Nhiều người dân sống lâu năm tại khu vực cho biết đây là đợt triều cường cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và kinh doanh.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nguoi-dan-tp-hcm-chat-vat-giua-dinh-trieu-cuong-len-cao/7490.html