Người dân TP.HCM cầm hoa cúc trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ cầu nguyện cho liệt sĩ TP.HCM Rạng sáng 14/10, lễ cầu nguyện cho 731 liệt sĩ diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng, trước lễ truy điệu và đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Rạng sáng 14/10, bên trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), không gian tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 liệt sĩ được chuẩn bị trang nghiêm. Ảnh: Hoài Bảo.

Các khu vực hành lễ, vị trí dành cho đại biểu và lực lượng phục vụ được bố trí theo phương án tổ chức, sẵn sàng cho những nghi thức tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Hoài Bảo.

Lúc 5h, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM thực hiện nghi thức cầu nguyện tại công viên. Ảnh: Hoài Bảo.

Tham gia nghi thức cầu nguyện có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết Ban Trị sự Thành phố tổ chức nghi thức cầu nguyện để tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Hoài Bảo.

Hoạt động thể hiện lòng tri ân của Phật giáo TP.HCM đối với những người đã ngã xuống vì đất nước, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoài Bảo.

Đông đảo đại biểu, người dân cầm hoa cúc trắng, xếp hàng vào dâng hương trong khu vực diễn ra nghi thức cầu nguyện. Ảnh: Hoài Bảo.

Bà Vũ Thị Minh Cái (85 tuổi, sống ở quận Tân Phú cũ) xúc động khi hay tin hài cốt các liệt sĩ sau nhiều năm nằm dưới lòng đất đã được tìm kiếm, quy tập và đưa về nơi an nghỉ cùng đồng đội. Dù tuổi cao, chân đau, đi lại khó khăn, bà vẫn cố gắng có mặt từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ. "Những bông hoa này là tấm lòng thành kính, trân trọng và tinh khiết nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các anh. Có những người hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, mới 18-20 tuổi, chưa lập gia đình. Sau bao nhiêu năm, việc tìm kiếm, quy tập được hài cốt các anh để đưa về nghĩa trang là điều vô cùng trân quý", bà Cái chia sẻ. Ảnh: Phương Lâm.

Người dân chuẩn bị hoa cúc để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong sáng 14/10. Ảnh: Phương Lâm.

Anh Trương Thành Trí (TP Thủ Đức cũ) cùng khoảng 70 thành viên trong nhóm có mặt từ sáng sớm để trao hoa cúc trắng cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ. Từ tối hôm trước, nhóm đã hỗ trợ trang trí bên trong khu vực tổ chức lễ, đồng thời chuẩn bị hơn 700 bông cúc trắng để phát miễn phí. Số hoa này do một người hỗ trợ gửi tặng nhóm. Ảnh: Phương Lâm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - tham dự lễ viếng tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại khu vực giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn (bên ngoài Công viên Lê Thị Riêng), nhiều người dân tập trung từ sớm, hướng mắt về phía tuyến đường đoàn xe dự kiến đi qua. Những cành hoa trắng được chuẩn bị sẵn trên tay, dành để tiễn biệt những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không khí dọc tuyến đường diễn ra trang nghiêm. Lực lượng chức năng được bố trí dọc hai bên đường, phối hợp điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện để người dân tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều người lớn tuổi hòa vào dòng người xếp hàng hai bên đường, tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: Phương Lâm.

Hoa hậu Yến Nhi có mặt tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám từ sáng 14/10 để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến dòng người đứng thành hàng dài chờ đoàn xe đi qua, cô cho biết mình xúc động trước sự quan tâm của người dân dành cho buổi lễ. Ảnh: Phương Lâm.

Anh Châu Tuấn An, thuộc Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu số 1 - Cảnh sát Cơ động (Công an TP.HCM), có mặt tại khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ 7h30 để khảo sát số lượng học sinh, người dân đưa tiễn hài cốt liệt sĩ. Tại khu vực này, Phòng Cảnh sát Cơ động dự kiến bố trí 75 bông hoa cúc trắng cùng nước uống miễn phí cho các học sinh và người dân. Ảnh: Võ Kỳ.

Theo chương trình, lễ viếng và truy điệu dự kiến bắt đầu lúc 7h30. Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Tại khu vực hành lễ, 731 hài cốt liệt sĩ được chuẩn bị cho nghi thức truy điệu và hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Sau nhiều tháng tìm kiếm, quy tập, việc đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố. Ảnh: Hoài Bảo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu (82 tuổi), từng tham gia chiến đấu tại Cục Hậu cần Miền, cho biết bà đã nhiều lần đến Công viên Lê Thị Riêng kể từ khi hay tin lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây. Mỗi lần nghe tin tìm thấy hài cốt đồng đội, bà đều xúc động nghẹn ngào. Bà mong các liệt sĩ sớm được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, để người dân và đồng đội có thể đến thắp hương, kính viếng. Ảnh: Hoài Bảo.

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ nhằm đưa những người đã hy sinh về nơi an nghỉ trang trọng, mà còn thể hiện trách nhiệm của các cơ quan chức năng và cộng đồng trong hành trình tìm kiếm, tưởng nhớ những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước. Ảnh: Hoài Bảo.

Sau lễ viếng và truy điệu, đoàn xe dự kiến rời Công viên Lê Thị Riêng, di chuyển qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Lộ trình cụ thể của đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi an táng là Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Gần 1.000 người tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân" diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi đây.