Cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức sau khi Quốc hội Thụy Sĩ thông qua sửa đổi Luật Vật liệu chiến tranh vào tháng 12-2025. Những người phản đối sau đó đã yêu cầu đưa nội dung này ra lấy ý kiến cử tri.

Theo đề xuất, Thụy Sĩ có thể xem xét xuất khẩu vũ khí, hệ thống vũ khí và linh kiện quân sự cho các nước đối tác đang tham gia xung đột vũ trang. Việc cấp phép phải phù hợp quy định về trung lập cũng như lợi ích đối ngoại và an ninh của Thụy Sĩ.

Một tấm biển đặt tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ kêu gọi cử tri ủng hộ việc sửa đổi Luật Vật liệu chiến tranh. Ảnh: Reuters

Nhóm đối tác được xem xét gồm 36 nước. Cơ quan phụ trách kinh tế Thụy Sĩ cho biết, trong trường hợp 1 nước châu Âu tham gia xung đột vũ trang quốc tế, chỉ những lô hàng không mang lại lợi thế quân sự cho nước đó trong cuộc xung đột mới có thể được cấp phép.

Đề xuất cũng cho phép Chính phủ Thụy Sĩ không áp dụng một số tiêu chí cấp phép trong những trường hợp đặc biệt, khi cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, các giấy phép vẫn phải phù hợp quy định về trung lập, nhân quyền và những nghĩa vụ quốc tế khác của nước này.

Đối với việc chuyển giao khí tài sang nước thứ ba, bên mua sẽ không phải cam kết xin phép Thụy Sĩ trong mọi trường hợp.

Bern vẫn có thể yêu cầu cam kết này vì lý do đối ngoại, an ninh hoặc trung lập. Những cam kết liên quan đến khí tài đã được chuyển giao trước đây tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ và Quốc hội Thụy Sĩ ủng hộ thay đổi, cho rằng khả năng xuất khẩu sẽ giúp ngành công nghiệp quốc phòng duy trì sức cạnh tranh, tiếp tục tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và góp phần bảo đảm an ninh đất nước.

Ngược lại, các đảng cánh tả và tổ chức nhân đạo lo ngại những sửa đổi này có thể ảnh hưởng đến chính sách trung lập của nước này.

Tranh luận về xuất khẩu vũ khí Thụy Sĩ gia tăng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Bern từng không cho phép một số nước châu Âu chuyển đạn dược và khí tài do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine.

Theo cơ quan phụ trách kinh tế Thụy Sĩ, ngay cả khi luật sửa đổi được thông qua, việc xuất khẩu trực tiếp khí tài quân sự sang Ukraine vẫn bị cấm theo quy định về trung lập.