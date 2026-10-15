Người dân Thường Tín di chuyển mộ chí phục vụ GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Những hố mộ đang dần hoàn thiện. Ảnh: PV

Từng bước di chuyển mộ chí

Theo Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng, qua rà soát trên toàn địa bàn có tổng số 3.884 ngôi mộ của các gia đình, dòng họ, cá nhân nằm trong phạm vi GPMB dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cần phải di chuyển.

Qua đó, các sở ngành chuyên môn, chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cùng UBND xã Thường Tín và thôn tiến hành khảo sát, quy hoạch, cải tạo, mở rộng 11 nghĩa trang trên địa bàn, rồi thống nhất giao cho nhà thầu triển khai xây dựng để di chuyển 3.884 ngôi mộ nằm trong phạm vi thi công dự án vào nghĩa trang.

Sau một thời gian triển khai, đến nay các hạng mục của dự án, gồm: San lấp mặt bằng, xây nhà thờ thần linh và nhà quản trang, tường rào, hệ thống tiêu thoát nước, xây hố mộ, làm đường giao thông nội bộ, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng… đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao nghĩa trang cho địa phương và nhân dân quản lý.

Từ tháng 8-2026 đến nay, một số dự án xây dựng nghĩa trang, như: Nghĩa trang họ lương, thôn Thượng Quán; nghĩa trang họ giáo, thôn Thượng Quán; nghĩa trang Quần Hiền, thôn Quần Hiền; nghĩa trang Thụy Ứng, thôn Thụy Ứng… đang được gấp rút thi công.

Xác định dịp cuối năm là thời điểm thuận tiện và cũng là phong tục tập quán để di chuyển mộ vào nghĩa trang quy hoạch, địa phương đã triển khai họp các dòng họ, gia đình, cá nhân và bước đầu đăng ký di chuyển mộ chí.

Rất nhiều hố mộ đã được quy hoạch đặt tại nghĩa trang thôn Thượng Quán đang chờ người dân địa phương di chuyển mộ người thân vào bên trong theo phong tục tập quán. Ảnh: PV

Trưởng thôn Thượng Quán Phạm Văn Mạnh cho biết, qua kiểm đếm xác định, toàn thôn có khoảng 271 ngôi mộ của các dòng họ, gia đình, cá nhân nằm ở một số nơi thuộc phạm vi thực hiện dự án. Qua 6 buổi họp dân để tuyên truyền, vận động và bắt đầu từ giữa tháng 9-2026 đến nay, các dòng họ, gia đình, cá nhân đã di chuyển xong 216 ngôi mộ vào bên trong nghĩa trang mới.

Hiện nay các dòng họ, gia đình ở thôn Thượng Quán tiếp tục thống nhất xem ngày để đăng ký di chuyển 55 ngôi mộ còn lại vào trong nghĩa trang. Việc chấp hành của mỗi cá nhân, dòng họ ở thôn Thượng Quán giúp cho việc bàn giao mặt bằng được nhanh gọn hơn để thi công dự án.

Tiếp tục triển khai trong những ngày tới

Ông Nguyễn Văn Khanh, thôn Thượng Quán bộc bạch: "Thời điểm khi các địa phương cũng như nhân dân trên toàn địa bàn xã bắt đầu triển khai công tác GPMB dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, các thành viên trong gia đình tôi cũng như dòng họ cùng chung quan điểm ủng hộ chủ trương của nhà nước nên đã tích cực phối hợp từ sớm…".

Hạng mục cổng và tường rào bao quanh nghĩa trang ở thôn Thượng Quán đang được gấp rút thi công hoàn thành. Ảnh: PV

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 14-10 tại một số dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng nghĩa trang trên địa bàn xã Thường Tín nhận thấy, các đơn vị thi công công trình đang gấp rút san lấp mặt bằng nghĩa trang và hoàn thành xây tường bao quanh, xây hố mộ, đường giao thông, nhà tiếp linh, cổng ra vào, điện chiếu sáng… với quyết tâm sớm hoàn thành dự án như kế hoạch đề ra.

Nói về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng chia sẻ, sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đến nay toàn xã có 350 ngôi mộ đã được các dòng họ, gia đình di chuyển vào nghĩa trang của thôn. Còn khoảng 3.534 ngôi mộ của người dân các thôn đang chờ ngày và làm thủ tục nhận hố mộ. Không chỉ người dân phấn khởi mà cán bộ thôn, xã cũng rất mừng vì đến nay các hạng mục công trình xây dựng nghĩa trang đang được cơ bản hoàn thành để các gia đình, dòng họ đăng ký di chuyển mộ vào bên trong.

Đã có 216 ngôi mộ được người dân thôn Thượng Quán di chuyển vào trong nghĩa trang xây mới. Ảnh: PV

Phấn đấu đến hết năm 2026 nhân dân sẽ di chuyển thuận tiện xong toàn bộ những ngôi mộ đang nằm rải rác ở khu vực thực hiện dự án vào nghĩa trang, thời gian tới UBND xã Thường Tín sẽ tiếp tục phối hợp cùng chủ đầu tư và nhà thầu gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng, mở rộng 11 nghĩa trang còn lại.

“Mục tiêu của việc thực hiện dự án nhằm quy tập mộ của các gia đình, dòng họ vào nghĩa trang phục vụ công tác GPMB khi nhà nước thu hồi đất thi công dự án xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đáp ứng nhu cầu tâm linh và phong tục tập quán, ổn định đời sống nhân dân, mặt khác góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch đẹp”, ông Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.