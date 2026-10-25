Người dân Thủ đô trải nghiệm quét mã, thanh toán chạm tại Sóng Festival

Sóng Festival 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội đã trở thành “điểm chạm” của thanh toán số. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Bầu không khí nhộn nhịp của người dân tại Sóng Festival trong sáng ngày 25/10.

Khoảng 70 gian hàng ẩm thực, đặc sản, sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ ngân hàng được bố trí tại sự kiện, tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm các phương thức thanh toán hiện đại. Từ quét mã QR, thanh toán chạm bằng thẻ đến ví điện tử và thanh toán qua điện thoại di động, các thao tác được thực hiện ngay tại gian hàng, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi cho người dân tham gia.

Sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình năm nay đổi tên thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, mở rộng phạm vi trải nghiệm từ thẻ vật lý sang nhiều hình thức thanh toán số khác. Bên cạnh các hoạt động mua sắm, trải nghiệm tại gian hàng ngân hàng, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ cũng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Có mặt tại Sóng Festival 2026 trong sáng 25/10, Bùi Thị Lý, 20 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết khá ấn tượng với quy mô và sự đa dạng của các gian hàng tại sự kiện. "Đặc biệt, các gian hàng truyền thống thu hút sự chú ý của tôi bởi sự gần gũi, đồng thời tạo nên nét riêng trong không gian trải nghiệm”, chị Lý chia sẻ.

Những chiếc nón mini khoác lên mình màu sắc bắt mắt tại gian hàng Nón lá Làng Chuông.

Theo chị Lý, dù sự kiện có nhiều hoạt động, người tham gia vẫn có thể trải nghiệm các chương trình trong một buổi sáng. Bởi việc thao tác nhanh chóng bằng điện thoại giúp rút ngắn thời gian thanh toán và tương tác tại các gian hàng, qua đó dành thêm thời gian tham quan những khu vực khác.

Các bạn trẻ phấn khích trải nghiệm trò chơi tại gian hàng BIDV.

Tại các gian hàng ngân hàng, người tham gia còn có thể trải nghiệm các hoạt động tương tác và nhận quà. Sự kết hợp giữa mua sắm, giải trí và thanh toán số tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Nhóm sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội check-in với các gian hàng trải nghiệm tại Sóng Festival 2026.

Không chỉ giới trẻ, sự kiện còn thu hút người cao tuổi đến tìm hiểu và tiếp cận các dịch vụ tài chính trên nền tảng số. Bà Nguyễn Kim Ngọc, 65 tuổi, người dân Hà Nội đã nghỉ hưu, cho biết trước đây, với các khoản phí điện, nước hoặc khi gửi tiết kiệm, bà thường trực tiếp nộp tiền mặt tại cơ quan quản lý hoặc đến trụ sở ngân hàng. Đối với lương hưu và một số dịch vụ khác, bà thực hiện giao dịch thông qua tài khoản của con.

Bà Ngọc được hỗ trợ mở tài khoản và nhận quà tặng tại gian hàng MB Bank.

Tại Sóng Festival 2026, bà Ngọc lần đầu mở thẻ và tài khoản MB Bank ngay tại sự kiện, đồng thời được nhân viên hỗ trợ thao tác. “Người già thì vẫn còn cổ truyền, vẫn phải dùng tiền mặt. Quét mã trên điện thoại thì thuận tiện hơn, chưa quen thì dùng rồi cũng quen thôi”, bà Ngọc chia sẻ.

Trải nghiệm của bà Ngọc cho thấy việc tiếp cận thanh toán số không chỉ diễn ra ở nhóm khách hàng trẻ, vốn quen thuộc với điện thoại thông minh và các ứng dụng trực tuyến, mà còn mở rộng đến những người trước đây chủ yếu sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thường ngày.

Người tham gia thanh toán bằng cách quét mã để trải nghiệm tại các gian hàng.

Bên cạnh các gian hàng mua sắm và dịch vụ ngân hàng, âm nhạc là một trong những điểm nhấn thu hút người dân đến với Sóng Festival 2026. Khi trời tối, sân khấu đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” trở thành điểm tập trung đông người, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các khách mời.

Võ Hương Giang, 20 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, có mặt tại sự kiện từ sớm để chờ xem các tiết mục biểu diễn. Hương Giang cho biết đi sớm để chọn được vị trí thuận lợi theo dõi phần trình diễn của nghệ sĩ yêu thích trong đêm nhạc.

Chương trình tập duyệt trước giờ biểu diễn đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2”.

Việc kết hợp các gian hàng trải nghiệm thanh toán, hoạt động tương tác và chương trình biểu diễn nghệ thuật giúp Sóng Festival 2026 thu hút nhiều đối tượng tham gia. Người dân có thể vừa mua sắm, tìm hiểu dịch vụ ngân hàng, vừa tham gia các hoạt động giải trí trong cùng một không gian.

Thông qua các hoạt động diễn ra trong hai ngày 24-25/10, Sóng Festival 2026 đưa nhiều hình thức thanh toán số đến gần hơn với người dân Thủ đô, từ những giao dịch mua sắm trực tiếp tại gian hàng đến việc tìm hiểu, sử dụng các dịch vụ tài chính trên nền tảng số.