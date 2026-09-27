Người dân Thủ đô trải nghiệm phương tiện hiện đại bên lề Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51
Bên cạnh không khí sôi động của vòng Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, người dân Thủ đô và du khách bên hồ Hoàn Kiếm có dịp khám phá nhiều mẫu ô tô, xe máy hiện đại của Toyota và Honda.
Từ các "chiến binh" địa hình như Toyota Land Cruiser FJ, các dòng ô tô hybrid, các mẫu xe máy điện như Honda CUV e:, UC3, ICON e:, khu vực trưng bày góp phần lan tỏa những công nghệ di chuyển tiên tiến, cũng như xu hướng đi lại thân thiện với môi trường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-thu-do-trai-nghiem-phuong-tien-hien-dai-ben-le-giai-chay-bao-hanoimoi-mo-rong-lan-thu-51-1758413.html