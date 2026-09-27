Người dân Thủ đô trải nghiệm phương tiện hiện đại bên lề Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51

Từ các "chiến binh" địa hình như Toyota Land Cruiser FJ, các dòng ô tô hybrid, các mẫu xe máy điện như Honda CUV e:, UC3, ICON e:, khu vực trưng bày góp phần lan tỏa những công nghệ di chuyển tiên tiến, cũng như xu hướng đi lại thân thiện với môi trường.

Không gian trưng bày của Toyota bên lề giải chạy. Ảnh: PV

Những mẫu xe máy chạy xăng mới - gồm cả thế hệ đạt chuẩn khí thải Euro 4 - thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế ngày càng hiện đại và tiện dụng. Ảnh: PV

Honda ICON e: thu hút người lớn tuổi và trẻ em do đặc tính nhẹ, dễ sử dụng và thuận tiện xoay xở trong phố đông. Ảnh: PV

Người dân Thủ đô tìm hiểu mẫu xe điện UC3 và hệ thống sạc nhanh tại khu vực trưng bày. Ảnh: PV

Đăng ký lái thử các mẫu xe máy mới của Honda trong ngày 27-9. Ảnh: PV

Một bạn trẻ lái thử Honda ICON e:. Ảnh: PV

Tọa đàm về công nghệ hybrid trên ô tô giữa các chuyên gia với công chúng Thủ đô. Ảnh: PV

Nhiều hoạt động tương tác kết hợp chia sẻ thông tin về giao thông xanh cũng diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9. Ảnh: PV

Những ngày cuối tuần này là dịp hiếm hoi để công chúng trải nghiệm mẫu xe địa hình độc đáo Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: PV

Công nghệ hybrid trở thành điểm nhấn trong không gian giới thiệu các mẫu xe Toyota. Ảnh: PV

Một vị khách trải nghiệm Land Cruiser FJ trên đường phố Hà Nội. Ảnh: PV

Một vị khách nước ngoài trải nghiệm xe mới của Toyota. Ảnh: PV

Xu hướng di chuyển xanh ngày càng rõ nét tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PV