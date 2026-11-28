Đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Diễn ra trong 3 ngày (từ 27-29/11/2026) với thông điệp “Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu”, sự kiện do UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo tổ chức, mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Được thiết kế theo mô hình “eatertainment” (kết hợp ẩm thực, giải trí và khám phá văn hóa), lễ hội chia thành 5 phân khu lớn, đưa thực khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhiều gia đình dành thời gian khám phá các gian hàng ẩm thực quốc tế tại lễ hội.

Nhiều gia đình và các nhóm bạn cùng tham quan, thưởng thức các món ăn và trải nghiệm không gian lễ hội.

Mãn nhãn với kỹ thuật chế biến của các đầu bếp danh tiếng thế giới

Tâm điểm thu hút lượng lớn thực khách ngay từ những giờ đầu mở cửa chính là phân khu World Chef’s Grand Feast – Đại tiệc Đầu bếp cùng các khu vực Global Fire – Lửa Toàn Cầu và Asian Flame – Lửa Á Châu. Tại đây, gần 30 đầu bếp hàng đầu đến từ 21 quốc gia trên năm châu lục trực tiếp đứng bếp, phô diễn nghệ thuật tẩm ướp và canh lửa điêu luyện trên những bếp nướng than hoa rực đỏ.

Các đầu bếp trực tiếp tẩm ướp nguyên liệu và chế biến các món nướng.

Người dân Thủ đô không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình chế biến những món trứ danh như brisket Texas, picanha Brazil, asado Argentina, braai Nam Phi hay porchetta, kebab Azerbaijan, mà còn được thưởng thức trực tiếp thành phẩm nóng hổi ngay tại quầy bên cạnh các dòng bia thủ công và đồ uống giải khát mát lạnh.

Những nguyên liệu tươi ngon nhất được chuẩn bị để làm các món ăn ngon nhất phục vụ các thực khách.

Có mặt từ sớm để trải nghiệm các món nướng phong cách Âu, anh Hoàng Anh (Hà Nội) bày tỏ sự hào hứng trước không gian ẩm thực quy mô tại VEC. Anh chia sẻ: "Tôi thực sự ấn tượng với sự tỉ mỉ và tay nghề điêu luyện của các đầu bếp hàng đầu thế giới tại đây. Giữa hàng nghìn lựa chọn hấp dẫn từ khắp các châu lục, tôi thích nhất là món bít tết mềm mọng, chuẩn vị kết hợp cùng một ly bia thủ công mát lạnh. Việc được trực tiếp quan sát đầu bếp xử lý từng thớ thịt và thưởng thức món ngon ngay trong không khí lễ hội sôi động thế này là một trải nghiệm tuyệt vời".

Sự góp mặt của gần 30 đầu bếp đến từ 21 quốc gia mang đến cơ hội để người yêu ẩm thực tìm hiểu thêm về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và đặc trưng món ăn của từng vùng miền.

Các gian hàng giới thiệu đa dạng món ăn, nguyên liệu và phong cách chế biến của nhiều nền ẩm thực.

Đầu bếp hướng dẫn các công thức ướp món ăn cũng như cách nướng sao cho ngon nhất.

Các món ăn được giới thiệu và phục vụ tại lễ hội.

Hào hứng tương tác bếp mở và tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà thành

Không dừng lại ở việc thưởng thức, lễ hội năm nay đặc biệt đề cao tính tương tác, cho phép khách tham quan trực tiếp giao lưu, học hỏi bí quyết nấu nướng cùng các chuyên gia ẩm thực quốc tế cũng như tham gia workshop "Đầu bếp nhí" dành cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Chị Lan Hương được trải nghiệm tham gia làm món nướng với những đầu bếp quốc tế.

Vừa hoàn thành phần trải nghiệm chế biến món nướng tại gian hàng quốc tế, chị Lan Hương hào hứng bày tỏ: "Bình thường tôi chỉ được xem các đầu bếp nổi tiếng trổ tài qua truyền hình, nên hôm nay tôi vô cùng thích thú khi được cùng trải nghiệm nướng thịt trực tiếp với các đầu bếp hàng đầu thế giới. Các đầu bếp hướng dẫn rất nhiệt tình từ cách ướp gia vị đến bí quyết canh lửa sao cho thịt giữ được độ ngọt tự nhiên. Đây chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi tại lễ hội năm nay".

Các khu ẩm thực được chuẩn bị sạch sẽ để đón du khách tới trải nghiệm.

Các bếp lửa luôn đỏ lửa để các món ăn được nóng và ngon nhất.

Nhiều trò chơi trải nghiệm được diễn ra tại lễ hội.

Các hoạt náo viên khuấy động không khí lễ hội.

Bên cạnh làn gió ẩm thực quốc tế hiện đại, nét truyền thống của Thủ đô cũng được tôn vinh đầy tinh tế tại phân khu Hanoi Heritage – Vị Hà Nội. Thực khách có dịp thưởng thức các thương hiệu trứ danh như Vua Chả Cá, Bánh Cuốn Thanh Trì Bà Hoành, Phở Xưa Nam Định hay cà phê trứng trong không gian Toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô được phục dựng độc đáo, vừa thưởng thức ẩm thực vừa lắng nghe nghệ thuật hát Xẩm và nhạc acoustic mộc mạc.

Không gian kích cầu thương mại, dịch vụ và du lịch sôi động

Bên cạnh hành trình vị giác, không khí tại Sân Nam (VEC) luôn sôi động từ sáng đến đêm với chuỗi hoạt động giải trí như đoàn diễu hành nghệ thuật Fire Parade, xiếc tung hứng dụng cụ bếp Street Fire, các màn trình diễn nhạc cụ độc đáo từ đồ dùng nhà bếp cùng đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Đinh Mạnh Ninh.

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật đường phố góp phần tạo nên không khí sôi động tại lễ hội.

Đáng chú ý, lễ hội cũng cho thấy sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và thúc đẩy tiêu dùng hiện đại thông qua hệ thống thanh toán không tiền mặt bằng thẻ chạm tiện lợi. Sự đồng hành của nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng và vận tải xanh đã tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ khép kín, mang lại nhiều ưu đãi thiết thực cho người dân.

Các màn trình diễn hip-hop, xiếc tung hứng, biểu diễn lửa và diễu hành nghệ thuật diễn ra tại nhiều khu vực, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Du khách trải nghiệm hàng trăm món ăn, đồ uống chất lượng cao tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 29/11 (từ 10h đến 23h), hứa hẹn không chỉ là điểm đến vui chơi, giải trí lý tưởng dịp cuối tuần mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, hội nhập tới bạn bè quốc tế.