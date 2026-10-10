Người dân Thủ đô náo nức tham gia Lễ phát động toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khoẻ mạnh

Người dân Hà Nội náo nức tham gia sự kiện

Tại Hà Nội, từ sáng sớm, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã rộn ràng không khí ngày hội với sự tham gia của khoảng 12.000 người.

Ngay từ khi trời còn sớm, dòng người đã tấp nập hướng về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong không khí sôi động của buổi sáng cuối tuần, nhiều nhóm gia đình, người cao tuổi, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng các câu lạc bộ thể thao đã có mặt để hòa mình vào các hoạt động của ngày hội.

Sắc áo của các lực lượng tham gia tạo nên không gian rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh người dân Thủ đô còn có cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an; đoàn viên, thanh niên; vận động viên, huấn luyện viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thành viên các câu lạc bộ thể thao.

Nhiều người đến từ rất sớm để lựa chọn vị trí, chuẩn bị tham gia chạy đồng hành và các hoạt động trải nghiệm. Không khí náo nức không chỉ đến từ quy mô đông người mà còn thể hiện ở sự đa dạng về lứa tuổi tham gia.

Từ những người cao tuổi vốn duy trì thói quen đi bộ quanh hồ mỗi sáng, các gia đình đưa con nhỏ đến trải nghiệm đến những bạn trẻ yêu thích chạy bộ, cầu lông, bóng rổ hay pickleball đều có thể tìm thấy cho mình một hoạt động phù hợp.

Lễ phát động được tổ chức từ 6h30 ngày 10.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV6 và các kênh của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Các lực lượng tham gia sự kiện đã có mặt từ sớm để tham gia sự kiện

Sự kiện tại Hà Nội được kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước; quy mô tại Hà Nội khoảng 12.000 người, trong khi tại các địa phương cũng có hàng nghìn người tham gia các hoạt động chạy hưởng ứng. Thong cao bao chi

Ngay sau nghi thức phát động, lãnh đạo, đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Cùng thời điểm, tại các điểm cầu địa phương, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và Nhân dân cũng đồng loạt tham gia các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế.

Không chỉ dừng ở hoạt động chạy đồng hành, khu vực hồ Hoàn Kiếm trong ngày 10.10 và sáng 11.10 còn trở thành không gian trải nghiệm thể thao mở với nhiều môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao cùng các môn võ như Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo, Võ cổ truyền.

Mỗi khu vực đều có lực lượng chuyên môn hướng dẫn và điều phối, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm.

Một trong những điểm thu hút người dân là khu vực giao lưu với các vận động viên tiêu biểu. Người tham dự có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh, xin chữ ký và cùng trải nghiệm các thử thách thể thao với nhiều gương mặt được yêu mến.

Thông qua các hoạt động này, thể thao thành tích cao được đưa đến gần hơn với đời sống, đồng thời góp phần truyền cảm hứng để mỗi người tìm được môn tập phù hợp với bản thân.

Ban Tổ chức cũng bố trí khu đăng ký cam kết tập luyện thường xuyên, tư vấn và kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện của từng người. Đây là điểm nhấn cho thấy mục tiêu của sự kiện không chỉ tạo không khí sôi động trong một ngày mà còn khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động lâu dài.

Lễ phát động mang thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, hướng tới nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam; đồng thời kêu gọi mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, điều kiện và sở thích để duy trì tập luyện thường xuyên.

Không khí náo nức tại hồ Hoàn Kiếm sáng 10.10 vì thế không chỉ là hình ảnh của một sự kiện đông người, mà còn là sự hưởng ứng trực tiếp của cộng đồng đối với lời kêu gọi rèn luyện thân thể.

Từ những bước chạy quanh hồ, những lần thử sức với một môn thể thao mới đến một cam kết tập luyện đều góp phần lan tỏa tinh thần vận động, từng bước đưa thể dục thể thao trở thành một phần thường xuyên trong đời sống của mỗi người dân.