Không khí tại các không gian văn hóa Thủ đô sôi động từ khá sớm. Ảnh: Lê Nguyễn

Năm đầu tiên người dân được nghỉ lễ dịp này, không khí tại các không gian văn hóa Thủ đô sôi động từ khá sớm. Những trải nghiệm gần gũi giúp công chúng thêm hiểu và cảm nhận các giá trị truyền thống.

Háo hức khám phá nét đẹp văn hóa

Từ 8h sáng, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã khá đông người dân đến trải nghiệm các không gian văn hoá. Quảng trường trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, Quảng trường phía Đông, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu) đều thu hút khách tham quan. Dù trời se lạnh, mưa lất phất, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ vẫn đi dạo, chụp ảnh và tìm hiểu hoạt động trong ngày hội.

Tại số 47 Hàng Dầu, các gian giới thiệu sản phẩm làng nghề như nón làng Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Đường Lâm, tò he Phượng Dực... được người dân quan tâm. Khách tham quan ngắm sản phẩm, nghe giới thiệu, hỏi về cách làm và câu chuyện của từng nghề. Các gian trải nghiệm đặc biệt thu hút học sinh bởi các em được trực tiếp thử sức với một số công đoạn thủ công.

Nghệ nhân hướng dẫn em Trần Minh Thư làm kẹp tóc. Ảnh: Lê Nguyễn

Ở gian hàng thêu truyền thống, em Trần Minh Thư, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tiền Phong (xã Mê Linh) chăm chú làm chiếc kẹp tóc theo hướng dẫn của nghệ nhân.

Cùng mẹ đến tham quan, Thư vui khi được tự tay làm sản phẩm, ngắm đồ thêu đẹp và quan sát sự khéo léo, tỉ mỉ của các cô. Em hiểu để làm ra món đồ đẹp cần thời gian và sự kiên nhẫn. Thư mong có thêm dịp tham gia để tìm hiểu nghề thủ công, văn hóa đất nước.

Gian trải nghiệm làm dép cao su thu hút học sinh và phụ huynh. Ảnh: Lê Nguyễn

Gian trải nghiệm làm dép cao su cũng thu hút đông học sinh từ sáng sớm. Các em quan sát người thợ, tự tay luồn dây quai dép và tìm hiểu về đôi dép lốp gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua thao tác làm dép, câu chuyện quen thuộc trong sách báo trở nên gần gũi, giúp các em hiểu thêm sự tỉ mỉ của người thợ và hình ảnh giản dị của Bác.

Không khí hưởng ứng còn có sự tham gia của các câu lạc bộ quần chúng. Chị Đỗ Toan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ điệu Hồ Gươm cho biết, câu lạc bộ có gần 100 thành viên, trong đó 60-70 người thường xuyên sinh hoạt. Hằng ngày, các thành viên tập luyện từ 6h sáng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dịp này, câu lạc bộ vận động thành viên mặc trang phục truyền thống các dân tộc, áo dài hoặc trang phục bộ đội.

Thành viên Câu lạc bộ Vũ điệu Hồ Gươm biểu diễn văn nghệ sáng 24-11-2026. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo chị Đỗ Toan, mỗi bộ trang phục mang nét đẹp văn hóa, truyền thống đáng tự hào. Câu lạc bộ còn lựa chọn, biểu diễn và chia sẻ trên Facebook các ca khúc về quê hương, đất nước như “Bài ca Tây Bắc”, “Hãy đến với con người Việt Nam ta”, “Đất nước trọn niềm vui”... Chị mong hoạt động này giúp thành viên rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và tạo hình ảnh đẹp về người dân Thủ đô.

Lan tỏa tình yêu văn hóa đến học sinh

Không gian Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày này cũng thu hút nhiều người dân, đặc biệt là học sinh tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa và tìm hiểu lịch sử truyền thống.

Học sinh tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: CTV

Nguyễn Ngọc Hà, học sinh lớp 11A4, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội chia sẻ, em rất vui khi được biểu diễn hai tiết mục trong chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trước đó, Hà cùng các bạn tập luyện, mong chờ được trình diễn tại không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Trong tiết mục múa với trang phục Mường, Thái..., nhóm mong giới thiệu vẻ đẹp trang phục và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hà vui và tự hào khi nhận phản hồi tích cực, được góp sức vào hoạt động chung.

Với Trần Khánh An, lần trở lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám này đem đến cảm xúc khác khi được cùng bạn bè trải nghiệm. Tìm hiểu di tích gắn với truyền thống hiếu học, An cảm nhận rõ hơn sự trân trọng của cha ông đối với việc học và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Em cho biết mỗi lần đến đây lại hiểu thêm về lịch sử, từ đó tự nhắc mình cố gắng học tập, trân trọng và giữ gìn di tích, nét đẹp văn hóa dân tộc.

Cùng con trải nghiệm tại không gian Hồ Văn, bà Lê Thị Ánh Tuyết ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết gia đình thường đến đây nhưng dịp này có thêm hoạt động thú vị. Múa sạp, tìm hiểu làng nghề, nặn tò he và khu ẩm thực giúp hai mẹ con vui chơi, khám phá. Theo bà, hoạt động tương tác giúp trẻ tiếp cận văn hóa tự nhiên: được tham gia, quan sát, cảm nhận, các em hiểu thêm về nghề thủ công, phong tục, nếp sống người Việt. Bà mong có thêm những dịp như vậy để trẻ thêm yêu và có ý thức gìn giữ giá trị truyền thống.

Từ sân khấu, hoạt động trải nghiệm đến không gian di sản, trường học, khu dân cư, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu bản sắc dân tộc.