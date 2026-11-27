Cụ thể, tại địa bàn các xã, phường gồm Thuận An, Phú Nghĩa, Đại Mỗ, Yên Nghĩa, Đông Anh, Long Biên, Cổ Đô, Quang Oai, Đan Phượng, Dương Hòa và Thư Lâm, các Đội CSGT địa bàn đã phối hợp với Công an cơ sở tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 7.903 người dân.

Chiến dịch thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, các hoạt động được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, từ cán bộ, công nhân viên chức, hội viên các tổ chức đoàn thể, lực lượng an ninh cơ sở đến học sinh, sinh viên và người dân.

Trong đó, chương trình chú trọng học sinh từ đủ 16 tuổi, người có giấy phép lái xe trên 3 năm, công dân trong độ tuổi từ 30 đến 50 và những người thường xuyên điều khiển phương tiện.

Hướng dẫn người dân thực hành lái xe an toàn.

Tại các buổi tuyên truyền, thay vì chỉ phổ biến những quy định pháp luật, cán bộ CSGT tập trung phân tích các tình huống giao thông thường gặp, chỉ ra những lỗi chủ quan dễ dẫn đến va chạm, tai nạn. Người tham gia được hướng dẫn cách quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước, lựa chọn tốc độ phù hợp, chuyển hướng đúng quy tắc và xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Đây là những kỹ năng thiết thực, bởi trên thực tế, nhiều nguy cơ tai nạn không chỉ xuất phát từ việc cố tình vi phạm mà còn đến từ sự thiếu tập trung, phán đoán chậm hoặc những thói quen điều khiển phương tiện chưa đúng cách. Chỉ một lần chuyển hướng thiếu quan sát, phanh gấp hoặc không làm chủ tốc độ cũng có thể khiến người lái và những người cùng tham gia giao thông đối mặt với nguy hiểm.

Hướng dẫn quy tắc bảo đảm an toàn khi đi xe máy

Vì vậy, việc hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ ngay từ những tình huống quen thuộc có ý nghĩa quan trọng. Khi biết quan sát xa hơn, chủ động giảm tốc độ tại khu vực giao cắt, giữ khoảng cách an toàn và không xử lý phương tiện theo cảm tính, người lái xe sẽ có thêm thời gian để phản ứng, hạn chế những va chạm đáng tiếc.

Với học sinh, việc được trang bị kiến thức và kỹ năng từ sớm góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông đúng cách trước khi các em thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân. Đối với những người đã có nhiều năm cầm lái, đây là dịp nhìn nhận lại các thói quen điều khiển phương tiện, nhận diện những nguy cơ dễ bị bỏ qua trong quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Hoạt động diễn ra trên toàn địa bàn Thành phố.

Chia sẻ sau khi tham gia chương trình, chị Nguyễn Thư Yến (trú tại xã Đông Anh) cho biết: “Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần nắm chắc luật và đi đúng phần đường, làn đường thì đã bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, qua hướng dẫn của cán bộ CSGT, tôi nhận thấy còn nhiều kỹ năng rất quan trọng như giữ khoảng cách, quan sát khi chuyển hướng, kiểm soát tốc độ và xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Đây đều là những điều có thể áp dụng ngay trong quá trình đi lại hằng ngày, giúp bản thân chủ động hơn và tránh gây nguy hiểm cho người khác”.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội địa bàn phối hợp với Công an cấp xã, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể duy trì, mở rộng hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao và người thường xuyên điều khiển phương tiện.

Từ việc tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách đến kỹ năng quan sát và xử lý tình huống, mỗi hành vi đúng khi tham gia giao thông đều góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn. Đây cũng là mục tiêu lâu dài của chiến dịch, hướng tới xây dựng thói quen lái xe an toàn, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.