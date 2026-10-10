Người dân Thủ đô hào hứng tham gia phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Khu vực hồ Hoàn Kiếm rộn ràng không khí ngày hội với sự tham gia của khoảng 12.000 người

Từ 6h30, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp khi người dân tập trung tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026.

Không chỉ theo dõi chương trình, nhiều người còn trực tiếp hòa mình vào các hoạt động vận động, tạo nên không khí sôi nổi tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, chương trình lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến mọi người dân, khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên.

Bạn Thảo Quyên háo hức trải nghiệm các hoạt động thể thao trong sự kiện

Ngay sau nghi thức phát động, lãnh đạo, đại biểu cùng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, hội viên các câu lạc bộ thể thao và người dân Thủ đô tham gia chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bạn Thảo Quyên (sinh viên trường Đại học Văn hoá Hà Nội) chia sẻ: “Em đã có mặt ở đây từ 5h45. Em không chuẩn bị gì nhiều, chỉ muốn rèn luyện sức khỏe và tham gia cùng các bạn. Không khí hôm nay rất náo nhiệt, có nhiều hoạt động thể thao. Em còn được thử những môn mà trước đây mình chưa từng trải nghiệm”.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, hướng dẫn và trải nghiệm các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, cầu mây, kéo co, bóng rổ 3x3 cùng một số môn võ...

Các hoạt động tạo cơ hội để người dân tiếp cận nhiều hình thức vận động khác nhau, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích và điều kiện của bản thân.

Bên cạnh các môn đòi hỏi sức bền và sự nhanh nhẹn, những hoạt động rèn luyện trí tuệ như cờ vua, cờ tướng... cũng mang đến một hình thức tham gia thể thao khác cho người dân. Qua đó, rèn luyện sự tập trung, kiên nhẫn và khả năng phán đoán.

Anh Nguyễn Đức Chi chia sẻ

Hòa trong không khí sôi nổi của ngày hội, anh Nguyễn Đức Chi (thành viên đội tuyển đá cầu Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đến đây để giao lưu, cùng mọi người tham gia các hoạt động trong sự kiện. Tôi rất ấn tượng khi thấy đông đảo người dân hưởng ứng, cùng sự đa dạng của các hoạt động thể thao tại ngày hội”.

Ngoài ra, chương trình còn bố trí khu đăng kí cam kết tập luyện thường xuyên; khu tư vấn, kiểm tra sức khoẻ cơ bản; hướng dẫn phương pháp tập luyện để người dân lựa chọn hình thức vận động phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và điều kiện của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) chia sẻ: “Thông qua lễ phát động hôm nay, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp tới mọi người: dù chưa từng tập luyện hay chưa chọn được môn thể thao phù hợp, mỗi người hãy bắt đầu rèn luyện từ những hoạt động đơn giản, nâng cao sức khỏe thể chất, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.