Ngay sau lễ ra mắt chương trình “Người gần nhất” sáng 22/11, không gian trải nghiệm và thực hành sơ cấp cứu đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô tới tham quan, học tập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người tham dự tìm hiểu nội dung chương trình “Người gần nhất” cùng định hướng ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng thông qua hệ thống Huy hiệu và “Hồ sơ nhân ái số.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại các trạm, huấn luyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn người dân cách quan sát hiện trường, nhận diện nguy hiểm và đánh giá tình trạng ban đầu của người gặp nạn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân trực tiếp thao tác kiểm tra dấu hiệu sinh tồn trên mô hình giả định, giúp hình thành phản xạ bình tĩnh và chính xác khi đối mặt với tình huống nguy cấp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, người tham gia được trang bị kỹ năng thông báo, cung cấp thông tin ngắn gọn, chính xác để kết nối kịp thời với lực lượng y tế chuyên môn và mạng lưới hỗ trợ.(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người dân hào hứng trực tiếp thực hành kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực dưới sự chỉnh sửa động tác tận tình của các huấn luyện viên Chữ thập đỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

: Kỹ năng xử trí hóc dị vật đường thở thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều phụ huynh và bạn trẻ bởi tính ứng dụng cao trong sinh hoạt hằng ngày. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người tham gia được hướng dẫn các thao tác sơ cứu vết thương phần mềm, cầm máu và cố định chấn thương an toàn, đúng cách trước khi chuyển tới cơ sở y tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Người tham gia được hướng dẫn các thao tác sơ cứu vết thương phần mềm, cầm máu và cố định chấn thương an toàn, đúng cách trước khi chuyển tới cơ sở y tế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đội ngũ huấn luyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các thầy thuốc trẻ trực tiếp giải đáp nhiều tình huống sơ cứu thường gặp trong đời sống cho người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đội ngũ huấn luyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các thầy thuốc trẻ trực tiếp giải đáp nhiều tình huống sơ cứu thường gặp trong đời sống cho người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đội ngũ huấn luyện viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các thầy thuốc trẻ trực tiếp giải đáp nhiều tình huống sơ cứu thường gặp trong đời sống cho người dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)