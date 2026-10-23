Người dân Thủ đô có thể làm thủ tục hành chính công tại nhà văn hóa tổ dân phố

Đây là hoạt động triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30.3.2026 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; đồng thời cụ thể hóa các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở năm 2026.

Quang cảnh lễ ra mắt Mô hình điểm thiết chế Nhà văn hoá

Trước đó, mô hình tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên đã được triển khai, đại diện cho nhóm nhà văn hóa thôn trên địa bàn các xã. Việc tiếp tục xây dựng hai mô hình tại Giảng Võ nhằm tạo cơ sở thực tiễn để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng cách tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Tại phường Giảng Võ, Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 4 được lựa chọn xây dựng mô hình đại diện cho các thiết chế văn hóa tại khu vực trung tâm. Với tổng diện tích khuôn viên 693m², công trình gồm 3 tầng, có không gian sinh hoạt cộng đồng, hội trường khoảng 60 chỗ ngồi, sân hoạt động ngoài trời và khu vực thể dục thể thao.

Điểm nhấn của mô hình là phát triển thư viện cộng đồng và văn hóa đọc gắn với ứng dụng công nghệ số. Thư viện tại tầng 1 có diện tích 16m², với gần 1.500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, phục vụ nhu cầu đọc, mượn sách, giới thiệu sách, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách và trao đổi chuyên đề.

Các hoạt động được định hướng kết nối với gia đình, trường học và các tổ dân phố, đồng thời khuyến khích bổ sung, luân chuyển sách và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Mô hình điểm thiết chế Nhà văn hoá

Cùng với đó, phòng công nghệ số, hệ thống máy tính có kết nối Internet và wifi miễn phí hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, tiếp cận tài liệu số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến với sự đồng hành của Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Với máy ki-ốt dịch vụ công, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại Nhà văn hoá.

Tại Nhà văn hoá, các hoạt động văn nghệ, dân vũ, sinh hoạt hè thiếu nhi, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua tiếp tục được duy trì, góp phần đa dạng hóa không gian sinh hoạt của người dân.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, nhấn mạnh: Từ kết quả bước đầu của mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, việc triển khai các mô hình tại phường Giảng Võ cần bám sát điều kiện thực tế, nhu cầu của người dân.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt Mô hình điểm thiết chế Nhà văn hoá

Theo ông Trần Trung Hiếu, mô hình Nhà văn hóa số không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà phải tạo ra những tiện ích thiết thực, giúp người dân tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết nối các hoạt động cộng đồng. Công nghệ cần dễ tiếp cận, hỗ trợ chứ không thay thế sự giao tiếp trực tiếp giữa con người.

Ông Trần Trung Hiếu đề nghị phường Giảng Võ và tổ dân phố số 4 sớm đưa mô hình vào hoạt động nền nếp, xây dựng lịch sinh hoạt thường xuyên, khai thác hiệu quả các phòng chức năng, phát huy vai trò của các đoàn thể, câu lạc bộ và sự chủ động tham gia của người dân. Việc ứng dụng công nghệ số cần gắn với nhu cầu thực tế, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng số.

Đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố, cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ những mô hình đã triển khai, lựa chọn cách tổ chức phù hợp với cơ sở vật chất, đặc điểm dân cư và nhu cầu từng địa bàn, không sao chép nguyên trạng.

Người dân Giảng Võ được tiếp cận thông tin tại Nhà văn hoá

Ông Trần Trung Hiếu cho biết, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành trên cơ sở tần suất hoạt động, mức độ tham gia của người dân, hiệu quả sử dụng không gian và khả năng duy trì lâu dài, từ đó hoàn thiện giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thủ đô.

Trong chương trình ra mắt, các đại biểu tham quan, tìm hiểu hoạt động của những câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, cờ tướng, thư viện, phòng đọc sách, phòng tập, khu cộng đồng số và hệ thống máy tính phục vụ người dân.

Được biết, sau Giảng Võ, tại Xuân Đỉnh, Hà Nội cũng sẽ ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa tổ dân phố.

Người dân làm thủ tục hành chính tại ki-ốt dịch vụ công

Mô hình được UBND các phường quản lý, tổ chức vận hành theo nội quy, quy chế sử dụng thiết chế, với sự tham gia của các đoàn thể, câu lạc bộ và người dân. Sau lễ ra mắt, các địa phương sẽ duy trì hoạt động thường xuyên, theo dõi tần suất tổ chức, số lượt người tham gia và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất để đánh giá, hoàn thiện mô hình.

Việc triển khai các mô hình điểm không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố mà còn hướng tới xây dựng những không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, rèn luyện thể chất và tiếp cận công nghệ số của người dân.

Từ thực tiễn tại Vạn Điểm, Giảng Võ và Xuân Đỉnh, Hà Nội có thêm cơ sở để lựa chọn, nhân rộng các phương thức tổ chức phù hợp, phát huy vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở trong đời sống cộng đồng.