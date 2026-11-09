Người dân Thủ đô chật vật sinh hoạt dưới thời tiết mưa rét sáng đầu tuần

Sáng thứ Hai ngày 9/11/2026, đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến thời tiết Thủ đô chuyển mưa rét rõ rệt, làm đảo lộn đáng kể nhịp sinh hoạt thường nhật của người dân ngay trong ngày làm việc đầu tuần. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Hà Nội ngày 9/11 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ghi nhận vào đầu giờ sáng, nhiều người dân đã phải khoác thêm áo ấm để tránh gió lạnh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhiệt độ chênh lệch lớn so với ngày 8/11 khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh của đợt không khí lạnh lần này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thời tiết kèm mưa kèm gió lớn khiến cái lạnh càng cảm nhận rõ hơn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngay từ 6 giờ 30 sáng, người dân di chuyển trong cơn mưa rào dưới nền nhiệt dưới 20 độ C. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Việc sinh hoạt đầu giờ sáng cũng thêm phần chật vật hơn khi thời tiết chuyển mưa rét. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Học sinh đến trường trong những chiếc áo khoác khi nền nhiệt buổi sáng xuống thấp hơn đáng kể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các phương tiện nối đuôi nhau dưới trời mưa rét sáng đầu tuần. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các phương tiện nối đuôi nhau dưới trời mưa rét sáng đầu tuần. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại các 'điểm nóng' giao thông, lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để điều tiết tránh tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)