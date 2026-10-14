Người dân thôn Tà Moòng, xã Nậm Chày khắc phục cầu tạm sau mưa lũ, mong sớm có cầu kiên cố

Trận mưa lũ đầu tháng 10 đã làm gãy cây cầu tạm bắc qua suối dẫn vào thôn Tà Moòng, xã Nậm Chày. Đây là lối đi duy nhất phục vụ đi lại, sinh hoạt và vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất của người dân trong thôn, nên việc cầu bị gãy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất tại địa phương.

Mưa lũ khiến cây cầu tạm dẫn vào thôn Tà Moòng, xã Nậm Chày bị gãy.

Để khắc phục, người dân thôn Tà Moòng đã chủ động đóng góp công sức và vật liệu tại chỗ. Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp và Thương mại Khánh Yên hỗ trợ sắt hộp, xi măng cùng phương tiện vận chuyển vật liệu đến hiện trường. Hiện cầu tạm đã được sửa chữa, bảo đảm việc đi lại và giao thương hàng hóa.

Với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, người dân thôn Tà Moòng đã chủ động sửa lại cầu tạm.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, người dân thôn Tà Moòng mong muốn được ưu tiên bố trí nguồn vốn, sớm xây dựng cầu kiên cố.

Cây cầu tạm dẫn vào thôn Tà Moòng đã được sửa chữa.

Thôn Tà Moòng hiện có trên 30 hộ dân sinh sống ở hai bên bờ suối, phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo. Từ trung tâm thôn ra trụ sở UBND xã Nậm Chày khoảng 30 km.