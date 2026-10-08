Người dân thôn Tà Moòng nhanh chóng dựng lại cầu sau mưa lũ

Thôn Tà Moòng có hơn 30 hộ dân, địa bàn bị chia cắt bởi một con suối tự nhiên. Cây cầu gỗ bắc qua suối là tuyến giao thông thiết yếu, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản của người dân hai bên bờ.

Cây cầu cũ bị gãy do trận lũ đầu tháng 10.

Trong đợt mưa lũ đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5/10 vừa qua, nước suối dâng cao, dòng chảy mạnh khiến cây cầu bị cuốn trôi, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất.

Để khắc phục, ngày 7/10, người dân trong thôn đã cùng nhau đóng góp vật liệu, công lao động để dựng lại cầu. Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân cùng sự hỗ trợ của Công ty TNHH Đầu tư Xây lắp và Thương mại Khánh Yên, cây cầu được khôi phục, đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của bà con.

Người dân chung sức dựng lại cầu.

Tuy nhiên, việc sử dụng cầu tạm vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. UBND xã Nậm Chày đã đưa công trình cầu thôn Tà Moòng vào danh mục đề xuất đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng cầu kiên cố, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

Cây cầu được khôi phục giúp hỗ trợ việc đi lại của hơn 30 hộ dân ở Tà Moòng.

Việc người dân Tà Moòng chung sức dựng lại cầu không chỉ góp phần khắc phục khó khăn sau thiên tai mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm với cộng đồng.