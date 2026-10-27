Người dân thôn Nậm Chày kỳ vọng tuyến đường mới

Tuyến đường thắp sáng hy vọng

Với nhiều người dân thôn Nậm Chày, nỗi lo lớn nhất mỗi khi mùa mưa tới chính là đường đến trường của con em mình. Nhớ lại những ngày chở con nhỏ đến trường, đôi tay bé ôm chặt lưng bố để không bị hất khỏi yên xe khi di chuyển trên tuyến đường đất lầy lội, chi chít ổ voi, ổ gà, anh Vàng A Thoại không khỏi xót xa.

Những ngày trời mưa, quãng đường đưa con đi học của anh Thoại chẳng khác nào một thử thách cam go. Có hôm vật lộn cả tiếng đồng hồ, hai bố con anh Thoại mới đến được trường trong cảnh quần áo lấm lem bùn đất, ướt sũng.

Nhưng nay, khi tuyến đường được thi công trở lại, anh Vàng A Thoại không giấu được niềm vui, xúc động chia sẻ: “Nay đường được thi công trở lại, mong mỏi lớn nhất của những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi là con đường sớm hoàn thiện để việc đưa đón con đi học được an toàn, không còn cảnh chật vật giữa bùn đất”.

Anh Vàng A Sùng - Trưởng thôn Nậm Chày (áo vàng) thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công tuyến đường.

Anh Vàng A Sùng - Trưởng thôn Nậm Chày, xã Nậm Chày - người có thâm niên 10 năm gắn bó với công tác cơ sở cũng bày tỏ niềm vui khôn tả khi dự án được Đảng, Nhà nước quan tâm bố trí nguồn vốn để tái khởi động thi công trở lại."

Anh Vàng A Sùng cho biết: Khi tuyến đường hoàn thành, không chỉ việc đi lại, học hành của con em trong thôn được bảo đảm an toàn, thuận lợi mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con".

Quyết tâm từ nhiều phía

Dự án Đường thôn Hỏm Dưới - Xì Ngài - Lán Bò - Nậm Chày, xã Nậm Chày có chiều dài 3.588 mét, tổng mức đầu tư hơn 10,2 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã Văn Bàn làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây lắp và Thương mại Khánh Yên - Công ty TNHH Một thành viên Đức Toàn.

Nhà thầu huy động máy móc hoạt động liên tục trên công trường.

Để biến mong ước về một con đường an toàn, thuận lợi của người dân thành hiện thực, nhà thầu và chính quyền các cấp đã vượt qua hàng loạt những khó khăn, trong đó lớn nhất là đặc thù của địa hình, địa chất vùng cao.

Ông Hồ Việt Yên - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây lắp và Thương mại Khánh Yên cho biết: "Một trong những khó khăn lớn nhất cho nhà thầu thi công dự án này chính là điều kiện tự nhiên, địa hình. Đặc thù thời tiết ở Nậm Chày có thời gian mưa kéo dài, thất thường, hơn nữa đường rất dốc, hẹp, nhiều ta-luy sâu, nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã tập trung tất cả nhân lực, trang thiết bị, máy móc để quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ".

Theo cam kết của đơn vị thi công, mục tiêu trước mắt là hoàn thành toàn bộ phần mặt đường trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 để bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho bà con. Đối với các hạng mục phụ trợ như: hệ thống cống, rãnh, biển báo hay một số vị trí ta-luy chưa kịp thực hiện do thời gian gấp, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tính đến thời điểm này, các nhà thầu đã thi công xong hai hạng mục cống lớn nhất của toàn tuyến và đào đắp được một khối lượng lớn đất, đá. Đồng thời tập kết vật tư, vật liệu vào cuối tuyến để chuẩn bị đổ bê tông vào đầu tháng 11 tới.

Đến thời điểm này, tuyến đường đã cơ bản mở xong nền và thi công xong hai hạng mục cống lớn nhất của toàn tuyến.

Ông La Xuân Thắm - Chủ tịch UBND xã Nậm Chày cho biết: "Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì thế, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thi công, đồng thời yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng".

Nhìn dàn xe lu, máy xúc, máy gạt và những đoàn ô tô tải nườm nượp chở vật liệu, cùng tiếng cười nói, nhịp làm việc miệt mài của các công nhân trên công trường mở đường vào thôn Nậm Chày, ai nấy đều cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới đang lan tỏa khắp núi rừng. Và khi những trở ngại về địa hình dần bị đẩy lùi bởi ý chí con người và sự quan tâm đầu tư đúng hướng của Nhà nước, Nậm Chày đang rộng mở cánh cửa phát triển kinh tế - xã hội. Nông sản làm ra được lưu thông dễ dàng, con đường đến trường của thế hệ trẻ thuận lợi và những chuyến xe chở hàng hóa nối nhau mang nhịp sống hiện đại đến gần hơn với đồng bào vùng cao.