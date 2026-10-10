Người dân thích thú với diện mạo mới Vành đai 2,5

Sáng 10/10, ghi nhận tại đoạn Vành đai 2,5 khu vực Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ (Hà Nội), tuyến đường mới sẽ thông xe kỹ thuật với mặt đường rộng rãi, được trải nhựa, kẻ vạch phân làn và bố trí dải phân cách trồng cây xanh.

Dọc tuyến, cờ Tổ quốc, băng rôn và pano chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) được trang trí nổi bật.

Tuyến đường mới rộng rãi, rực sắc cờ đỏ. Ảnh: H.P

Mặt đường được trải nhựa, phân làn rõ ràng. Ảnh: H.P

Băng rôn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: H.P

Vạch kẻ đường và hệ thống phân làn nhìn từ trên cao. Ảnh: H.P

Pano chào mừng ngày 10/10 trên tuyến đường mới. Ảnh: H.P

Người dân hào hứng chụp ảnh lưu niệm

Không chỉ tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông, tuyến đường Vành đai 2,5 còn thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh trong sáng 10/10.

Trong trang phục áo dài, áo in hình cờ Tổ quốc, nhiều phụ nữ hào hứng tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc trên tuyến đường mới giữa không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhóm phụ nữ hào hứng chụp ảnh lưu niệm trên tuyến Vành đai 2,5 trước thời điểm thông xe. Ảnh: H.P

Nhóm phụ nữ tham quan tuyến đường rực rỡ cờ hoa. Ảnh: H.P