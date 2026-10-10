Người dân thích thú với diện mạo mới Vành đai 2,5
Sáng 10/10, nhiều người dân hào hứng chụp ảnh lưu niệm trên tuyến Vành đai 2,5 sẽ được thông xe kỹ thuật.
Sáng 10/10, ghi nhận tại đoạn Vành đai 2,5 khu vực Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ (Hà Nội), tuyến đường mới sẽ thông xe kỹ thuật với mặt đường rộng rãi, được trải nhựa, kẻ vạch phân làn và bố trí dải phân cách trồng cây xanh.
Dọc tuyến, cờ Tổ quốc, băng rôn và pano chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) được trang trí nổi bật.
Người dân hào hứng chụp ảnh lưu niệm
Không chỉ tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông, tuyến đường Vành đai 2,5 còn thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh trong sáng 10/10.
Trong trang phục áo dài, áo in hình cờ Tổ quốc, nhiều phụ nữ hào hứng tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc trên tuyến đường mới giữa không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-thich-thu-voi-dien-mao-moi-vanh-dai-25-169261010143901021.htm