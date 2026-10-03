Người dân thích thú trải nghiệm sản phẩm làng nghề tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sáng 3-10, khu vực trưng bày đã trở nên nhộn nhịp với nhiều nhóm gia đình, bạn trẻ và du khách. Các gian hàng được giới thiệu khá đa dạng, từ thủ công mỹ nghệ, sơn mài, cốm đến lụa và những sản phẩm mang màu sắc văn hóa dân gian.

Gian hàng thủ công mỹ nghệ sừng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sử thu hút sự chú ý bởi những sản phẩm được chế tác công phu, thể hiện sự khéo léo của người thợ.

Các sản phẩm được tỉ mỉ, khéo léo làm thủ công chi tiết của nghệ nhân Nguyễn Văn Sử.

Với du khách lần đầu tiếp cận sản phẩm từ sừng, đây cũng là dịp để hiểu thêm về một nghề thủ công đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tại gian hàng cốm Mễ Trì, hương vị cốm quen thuộc với người Hà Nội lại đem đến sự gần gũi, khiến nhiều khách dừng lại tìm hiểu, thưởng thức và mua về làm quà.

Các sản phẩm lụa Vạn Phúc với màu sắc, hoa văn đa dạng cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Đây không chỉ là những sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu giá trị của các làng nghề truyền thống Hà Nội.

Tại gian hàng của Hợp tác xã con giống bột tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu mang đến không gian trải nghiệm giàu màu sắc dân gian.

Những con tò he nhỏ xinh, hình dáng sinh động khiến nhiều em nhỏ thích thú, trong khi người lớn cũng quan tâm đến câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống trong đời sống hiện đại.

Chị Nguyễn Thu Hà, một người dân đến tham quan cho biết: “Tôi khá bất ngờ vì có nhiều sản phẩm làng nghề được giới thiệu trong cùng một không gian. Trước đây tôi biết đến lụa Vạn Phúc, cốm Mễ Trì hay làng chuồn chuồn tre Thạch Xá nhưng chưa có dịp tìm hiểu kỹ. Qua các gian hàng, tôi được xem trực tiếp sản phẩm, nghe giới thiệu về nghề và lựa chọn một số món quà cho gia đình”.

Các sản phẩm bắt mắt khách mua hàng và mang giá trị của làng nghề truyền thống chuồn chuồn tre Thạch Xá.

Tới tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, anh Trần Minh Quân chia sẻ, điều hấp dẫn là các sản phẩm không chỉ được trưng bày mà người dân có thể trực tiếp xem, hỏi và trải nghiệm.

"Tôi thích nhất là những sản phẩm có câu chuyện văn hóa phía sau. Tò he, đồ thủ công mỹ nghệ hay lụa đều có nét riêng. Việc được gặp người làm nghề và tìm hiểu cách họ tạo ra sản phẩm khiến việc mua sắm thú vị hơn”, anh Quân nói.

Không khí nhộn nhịp tại 20 gian hàng không đơn thuần là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn là không gian để người dân tiếp cận gần hơn với những giá trị được tạo nên từ bàn tay của nghệ nhân và người thợ.

Mỗi sản phẩm, từ món quà nhỏ đến những sản phẩm thủ công cầu kỳ, góp phần kể câu chuyện về nghề, về làng và về nét văn hóa riêng của Hà Nội.

Việc đưa các sản phẩm làng nghề, phố nghề và OCOP đến gần công chúng cũng tạo thêm cơ hội để những giá trị truyền thống hiện diện tự nhiên trong đời sống đương đại, thông qua trải nghiệm và lựa chọn của chính người dân, du khách.