Người dân thích thú tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm do thành phố Hà Nội tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: GIANG NAM)

Sau Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Hà Nội với điểm nhấn là màn Diễu hành Di sản vào sáng 21/11, không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận tiếp tục sôi động với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trình diễn di sản, trải nghiệm làng nghề... đặc sắc phục vụ nhân dân.

Nổi bật trong đó là không gian trưng bày, giới thiệu di sản, làng nghề, phố nghề tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Tại đây, thành phố giới thiệu các gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, với những sản phẩm đặc trưng của các làng nghề Hà Nội như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre Thạch Xá, diều Bá Dương Nội...

Người dân thích thú với các tiểu cảnh về Hà Nội được dựng lên tại Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: GIANG NAM)

Không gian Quảng trường phía đông được trang trí gợi lại nét cổ kính của Hà Nội, với cửa ô và những dãy phố cổ đã thu hút đông đảo du khách trong ngày đầu tiên đưa vào giới thiệu các nét đẹp di sản, làng nghề, phố nghề.

Đặc biệt, 3 biệt thự cổ trong khu vực quảng trường được sử dụng làm không gian trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và hiệu ứng ánh sáng với chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”. Những hoạt động này hứa hẹn mang đến trải nghiệm tương tác, giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Không gian trải nghiệm nghề gốm Bát Tràng luôn chật cứng người tham gia. (Ảnh: GIANG NAM)

Tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại quảng trường, chị Nguyễn Thúy An (đường Nguyễn Trãi, phường Hà Đông) cho biết: “Tôi được biết thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại nhiều nơi, nhất là khu vực hồ Hoàn Kiếm nên cùng gia đình đến đây vào ngày nghỉ. Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm nghề truyền thống tại đây có nhiều đổi mới. Các không gian dành cho khách check-in tại đây cũng rất đẹp, thu hút đông đảo du khách và nhân dân”.

Không gian hồ Hoàn Kiếm còn được khoác lên những sắc màu văn hóa bởi 3 sân khấu được dựng quanh hồ. Khu vực Tượng đài Cảm Tử là “sân khấu hoa đào” với hình tượng hoa đào là chủ đạo. Tại đây biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và các ca khúc mang âm hưởng dân gian... Đây được coi là điểm hẹn dành cho những người yêu thích nghệ thuật truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nếu yêu thích âm nhạc hiện đại, khán giả có thể đến sân khấu tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Trong 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày có ít nhất 2 ca biểu diễn vào sáng và chiều. Các nghệ sĩ biểu diễn các chương trình nghệ thuật đương đại, câu lạc bộ flashmob và nhóm nhảy mang đến những màn trình diễn sôi động.

Trong khi đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi hội tụ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Công chúng có thể thưởng thức múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long...

Dự kiến, ngày 22/11, tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức 2 suất biểu diễn, từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ 15 phút đến 20 giờ 15 phút.

Một trong những hoạt động đáng chờ đợi là chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại hồ Hoàn Kiếm tối 22/11. Chương trình dự kiến có 2 suất diễn, từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút và 21 giờ đến 21 giờ 30 phút, sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, Ban Tổ chức bố trí điểm chụp ảnh kết hợp dừng, nghỉ chân. Tại đây có thông tin chương trình, chỗ ngồi, nước uống, thùng rác và lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn.

Với nhiều hoạt động được tổ chức liên tục trong hai ngày, phần lớn là các hoạt động miễn phí, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian văn hóa cộng đồng sôi động, nơi người dân và du khách có thể lựa chọn những chương trình phù hợp với sở thích, thời gian của mình.