Người dân thêm lựa chọn di chuyển trên tuyến buýt điện Hà Nội-Hưng Yên

Mở rộng kết nối, giảm chi phí đi lại

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/10/2026, tuyến buýt điện số 83 là tuyến vận tải hành khách công cộng có trợ giá, kết nối Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) với Bến xe Hưng Yên.

Với cự ly khoảng 58km, tuyến sử dụng 15 xe buýt điện, sức chứa 60 hành khách mỗi xe, tần suất khai thác từ 15-30 phút/lượt và khoảng 62 lượt xe mỗi ngày.

Theo thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ 30 theo chiều xuất phát tại Bến xe Gia Lâm và từ 5 giờ đến 19 giờ theo chiều xuất phát tại Bến xe Hưng Yên.

Khung giờ hoạt động và thời gian giãn cách giữa các chuyến là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là nhóm hành khách thường xuyên di chuyển giữa hai địa phương.

Lộ trình đi qua nhiều trục giao thông và khu đô thị ở phía đông Hà Nội như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Vinhomes Ocean Park, khu đô thị Ecopark, đường tỉnh 379 và Quốc lộ 39A trước khi kết nối với khu vực trung tâm Hưng Yên.

Với lộ trình đi qua nhiều trục giao thông và khu đô thị ở phía Đông Hà Nội, tuyến buýt số 83 mở thêm khả năng kết nối giữa các khu dân cư, đô thị với địa bàn Hưng Yên. Người dân có thêm lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng, thay vì phụ thuộc vào xe máy hoặc xe khách như trước.

Một trong những lợi thế của tuyến xe là chính sách trợ giá với nhiều mức vé khác nhau. Vé lượt được tính theo cự ly, gồm 3.000 đồng giá mở cửa và 450 đồng/km; vé ngày có giá 30.000 đồng, vé tuần 120.000 đồng. Đối với vé tháng ưu tiên, học sinh, sinh viên và công nhân làm việc tại khu công nghiệp thuộc nhóm đủ điều kiện được áp dụng mức 70.000 đồng/tuyến và 140.000 đồng/liên tuyến.

Ngoài ra, một số nhóm đối tượng chính sách được miễn vé theo quy định. Chính sách này góp phần giảm chi phí đi lại, nhất là với những hành khách thường xuyên di chuyển giữa hai địa phương.

Không gian bên trong xe buýt điện rộng rãi, sạch sẽ, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái và thoải mái cho hành khách.

Với những người thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên, chi phí là một trong những yếu tố đáng quan tâm khi lựa chọn phương tiện.

Bạn Đỗ Thu Phương, 20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội, cho biết chi phí cho hành trình bằng tuyến buýt điện số 83 khoảng 30.000 đồng, phù hợp với khả năng chi trả của mình, cách tính giá vé theo cự ly giúp hành khách chủ động hơn trong việc cân đối chi phí đi lại.

Không chỉ phục vụ nhu cầu về quê của sinh viên, tuyến xe còn có thể đáp ứng nhu cầu đi làm, giải quyết công việc và thăm thân của người dân sinh sống tại hai địa phương. Việc có thêm một tuyến xe buýt kết nối trực tiếp cũng mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng đối với những người có điểm đi, điểm đến nằm dọc lộ trình.

Nâng cao tính thuận tiện trong khai thác

Bên cạnh lợi thế về chi phí và phương tiện sử dụng năng lượng điện, hiệu quả của tuyến buýt điện số 83 còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế.

Với hành trình dài gần 60km, thời gian chờ xe, độ thuận tiện của điểm đón và khả năng kết nối với các tuyến buýt khác là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sử dụng dịch vụ của hành khách.

Ông Nguyễn Đoan, 59 tuổi, sống tại Hà Nội, đề xuất đơn vị vận hành nghiên cứu điều chỉnh tần suất theo nhu cầu thực tế. “Vào những khung giờ cao điểm như sáng sớm, giờ tan tầm và dịp cuối tuần, lượng khách thường đông hơn. Tuyến xe nên rút ngắn thời gian giãn cách xuống còn 15 phút/chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, ông Đoan chia sẻ.

Hành khách chờ xe tại điểm dừng, thuận tiện đón tuyến buýt điện số 83 di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Đề xuất này đặt ra yêu cầu theo dõi sát tình hình khai thác trong từng khung giờ, thay vì áp dụng một tần suất cố định cho toàn bộ thời gian hoạt động. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần dựa trên số liệu hành khách, khả năng bố trí phương tiện và điều kiện vận hành thực tế để bảo đảm hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, hệ thống điểm dừng và nhà chờ cũng cần được quan tâm. Việc bố trí biển báo dễ nhận biết, cung cấp đầy đủ thông tin về lộ trình, giờ xuất bến và giá vé sẽ giúp hành khách, nhất là những người lần đầu sử dụng tuyến, chủ động hơn khi di chuyển. Với các điểm dừng nằm xa khu dân cư hoặc thiếu điều kiện chờ xe, việc rà soát và cải thiện khả năng tiếp cận sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Tuyến buýt điện số 83 không chỉ bổ sung phương tiện vận tải công cộng giữa Hà Nội và Hưng Yên mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, khu đô thị và khu vực có nhu cầu đi lại thường xuyên.

Để tuyến xe phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh lợi thế về phương tiện và giá vé, việc duy trì chất lượng phục vụ, bảo đảm thông tin minh bạch và điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu thực tế sẽ là những yếu tố quyết định khả năng thu hút hành khách.