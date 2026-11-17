Tảo phân hủy, mùi hôi bủa vây khu dân cư

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong buổi sáng 17-11, mặt hồ Bàu Sen (phường Vũng Tàu, TPHCM) rộng hơn 18ha loang một màu xanh lục. Dưới tác động của gió, từng mảng xác tảo và rác thải dồn về một phía, kết thành những lớp dày đặc ven bờ. Mùi hôi tanh, nồng nặc theo gió tỏa ra khu dân cư.

﻿Công nhân UPC thu gom rác và tảo trên hồ Bàu Sen sáng 17-11. Ảnh: QUANG VŨ

Phía dưới hồ, công nhân Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) vẫn miệt mài chèo xuồng thu gom rác và xác tảo. Tuy nhiên, lượng tảo trôi dạt quá lớn khiến công tác thu gom rất vất vả.

﻿Công nhân Công ty Cổ phần Khoa học - Công nghệ Việt Nam cũng tham gia thu gom rác, khơi thông cống thoát nước tại hồ Bàu Sen. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Trần Đình Xuyên, công nhân UPC trực tiếp làm nhiệm vụ tại hồ cho biết, lượng tảo và rác nổi lên rất nhiều. Mỗi sáng, hai công nhân có thể vớt khoảng ba xuồng, mỗi xuồng chừng 3,5-4 tấn. Buổi chiều, khối lượng thu gom cũng tương đương. Có những ngày lượng tảo phát sinh quá lớn, công nhân làm liên tục vẫn không xuể.

﻿Trên mặt hồ Bàu Sen nổi thành từng tảng tảo màu xanh, sùi bọt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Phan Thị Lài, nhà ở hẻm 119 đường Hoàng Hoa Thám, cho biết, tình trạng tảo chết nổi lên, phân hủy và bốc mùi hôi tại hồ Bàu Sen từ nhiều tuần qua. Những ngày nắng nóng, mùi hôi từ hồ bốc lên rất khó chịu, gia đình phải đóng kín cửa. “Mùi hôi bay ra tận ngoài đường, cách hồ vài trăm mét vẫn ngửi thấy. Hồ từng xảy ra tình trạng này nhưng năm nay nghiêm trọng hơn”, bà Lài nói.

Cùng chung nỗi khổ, ông Bùi Đình Hùng (ngụ số 167/9 Võ Thị Sáu) cho biết, mùi hôi thường xuất hiện nồng nặc từ trưa đến khoảng 17 giờ, kéo dài đến gần sáng hôm sau. Các hộ gia đình buộc phải đóng kín cửa, bật máy lạnh liên tục để hạn chế mùi xộc vào nhà.

Cần có giải pháp xử lý dứt điểm

Ông Đỗ Lượng, Phó phụ trách Phòng Kế hoạch UPC nhận định, hiện tượng bốc mùi hôi thối tại hồ có khả năng liên quan đến tảo lam. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng nóng kéo dài, tảo phát triển mạnh, xảy ra hiện tượng nở hoa. Sau đó, tảo chết, nổi trên mặt nước và phân hủy, tạo ra mùi hôi khó chịu.

Ông Đỗ Lượng cho biết thêm, hiện tượng này thường xuất hiện vào thời điểm cao điểm mùa khô hàng năm. Tuy nhiên, năm nay lượng mưa ít, mùa nắng đến sớm, khiến điều kiện phát triển của tảo thuận lợi hơn. Riêng khu vực hẻm 119 đường Hoàng Hoa Thám chịu ảnh hưởng nặng hơn do hướng gió đẩy xác tảo tích tụ về cuối hồ.

﻿UPC cũng tăng cường nhân lực và phương tiện để thu gom rác và tảo trên mặt hồ. Ảnh: QUANG VŨ

Theo phạm vi công việc được giao, đơn vị UPC thực hiện thu gom, vớt rác nổi trên mặt nước trong phạm vi 5m tính từ mép bờ hồ. Nhưng trước tình trạng ô nhiễm, công ty đã chủ động tăng cường nhân công, phương tiện, tổ chức vệ sinh và thu gom rác trôi dạt vào khu vực ven bờ hàng ngày.

Trước tình trạng tảo phát triển, chết và phân hủy tái diễn người dân mong muốn chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn sớm vào cuộc đánh giá toàn diện chất lượng nước, kiểm soát các nguồn xả thải, đồng thời có phương án xử lý dứt điểm tình trạng tảo phát triển và phân hủy.

Là hồ điều hòa nằm giữa khu vực đô thị đông dân cư, Bàu Sen không chỉ có vai trò điều tiết nước mà còn là không gian sinh thái, cảnh quan quan trọng của phường Vũng Tàu, một trong những địa phương có đông du khách của TPHCM.