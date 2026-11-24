Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày 24/11, đông đảo người dân, du khách đến Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM tại Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh) tham quan, tìm hiểu các nội dung về quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Công trình nằm bên sông Sài Gòn, khởi công năm 2013, dự kiến hoàn thành sau 2 năm nhưng bị chậm tiến độ. Tòa nhà có chức năng trưng bày, triển lãm quy hoạch, kiến trúc thành phố; tổ chức sự kiện, hội thảo, là nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân và du khách.

Trung tâm cao hơn 30m, gồm 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 18.000m² trên khu đất rộng gần 6.000 m². Công trình có kiến trúc gồm hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, tạo hình bằng kết cấu thép dạng tam giác, được xem là một trong những công trình mang tính biểu tượng tại Khu đô thị Thủ Thiêm.

Phía ngoài hành lang các tầng là hệ khung thép liên kết cùng rèm che nắng, tạo độ thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và hỗ trợ thoát nhiệt cho công trình.

Kiến trúc trung tâm mang phong cách hiện đại, tối giản với hệ vách kính xuyên tầng. Cụm thang cuốn bố trí ở khu vực trung tâm, kết hợp hệ cột hình chữ V tạo điểm nhấn cho không gian bên trong.

Trưa 24/11, nhiều người dân vẫn đến tham quan, tìm hiểu các nội dung quy hoạch tổng thể của Thành phố được trưng bày tại trung tâm. Các thông tin được thể hiện bằng bản đồ, sơ đồ, sa bàn mô hình, hình ảnh, màn hình tương tác, giúp người xem tiếp cận những định hướng phát triển thành phố trong các giai đoạn tới.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ phường An Khánh) cho biết, khi biết thông tin triển lãm mở cửa cho người dân tham quan, tìm hiểu quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm nên đã cùng gia đình đến đây từ sáng 24/11.

Chị cho biết không gian triển lãm được bố trí hợp lý, hiện đại giúp người dân có thể tương tác, tra cứu thông tin, tìm hiểu qua bản vẽ, sơ đồ... và tìm hiểu thông tin về quy hoạch tổng thể Thành phố trong từng giai đoạn rất đầy đủ, chi tiết.

Theo nội dung trưng bày, tầng 1 trung tâm có các màn hình lớn, pa nô và màn hình tương tác giới thiệu 26 bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh cùng thông tin liên quan đến Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026.

Các bản vẽ được chia thành 6 nhóm nội dung chính, thể hiện lộ trình phát triển thành phố qua các mốc 2030, 2045, 2075 và tầm nhìn 100 năm; mục tiêu kinh tế - xã hội, hạ tầng, môi trường, quy mô GRDP và dân số trong từng giai đoạn.

Trong đó, quy hoạch xác định các động lực phát triển kinh tế, 10 nhóm ngành ưu tiên và 4 trụ cột đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, gồm đổi mới sáng tạo cốt lõi, công nghệ đột phá mới, nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng sống và dịch vụ hiện đại. Các định hướng phát triển kinh tế tầm thấp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, đào tạo, an ninh và quốc phòng cũng được thể hiện.

Nhóm bản vẽ về liên kết vùng làm rõ vị trí, vai trò của TP.HCM trong khu vực và quốc tế, đánh giá hiện trạng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, đất xây dựng đô thị và nông thôn, đồng thời xác định những điểm nghẽn, lợi thế và tiềm năng phát triển.

Các nội dung khác giới thiệu định hướng hệ thống đô thị, nông thôn đến năm 2030 và sau năm 2030; cấu trúc không gian thành phố với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, các trục không gian chính và phân vùng kiến trúc cảnh quan.

Quy hoạch cũng thể hiện định hướng phát triển mạng lưới đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không; hệ thống cấp nước, năng lượng, chiếu sáng, hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các giải pháp về cao độ nền, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và không gian ngầm được đề cập nhằm tổ chức hạ tầng đồng bộ.

Bên cạnh đó, các bản vẽ về định hướng sử dụng đất, phân vùng kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị, không gian cây xanh, mặt nước, núi, rừng, sông, hồ, khu vực cửa ngõ, điểm nhấn và bảo tồn di sản văn hóa được trưng bày, thể hiện định hướng phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trước đó, tại hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giới thiệu các bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch tổng thể thành phố.

Theo nội dung công bố, quy hoạch tổng thể được phê duyệt sẽ là căn cứ xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch đô thị, nông thôn, không gian ngầm, không gian tầm thấp, tầm cao, các khu vực TOD và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố.