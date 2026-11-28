Theo thông tin từ nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), chương trình tham quan nhằm tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu quy mô, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống kiểm soát triều.

Ba công trình được lựa chọn tham quan gồm cống Tân Thuận, cống Bến Nghé và cống Mương Chuối. Tổng số lượng người tham gia được giới hạn tối đa khoảng 1.000 người trong hai ngày.

Cụ thể, tại cống Tân Thuận và cống Bến Nghé, mỗi công trình tiếp nhận tối đa 100 người/ngày. Mỗi ngày có 4 khung giờ tham quan, mỗi khung giờ kéo dài 60 phút, với tối đa 25 người. Thời gian tổ chức từ 8h đến 12h.

Dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỉ đồng tại TP Hồ Chí Minh.

Đối với cống Mương Chuối, số lượng tham quan tối đa 300 người/ngày. Mỗi ngày có 6 khung giờ, mỗi khung giờ kéo dài 60 phút, với tối đa 50 người. Thời gian tham quan buổi sáng từ 8h đến 11h và buổi chiều từ 13h đến 16h.

Người dân có nhu cầu tham gia đăng ký thông qua đường link do nhà đầu tư cung cấp. Do đặc thù các công trình nằm trong khu vực sông nước, chương trình không tiếp nhận người chưa đủ 18 tuổi nhằm bảo đảm an toàn.

Sau chương trình tham quan, trong hai ngày 29 và 30/11, các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức diễn tập vận hành, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các bộ phận và phương án xử lý những tình huống phát sinh theo kịch bản kỹ thuật.

Dự kiến trong tháng 12/2026, dự án sẽ tổ chức lễ khánh thành, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn khai thác, vận hành sau khoảng 10 năm triển khai với nhiều khó khăn, vướng mắc.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng ven sông của thành phố.