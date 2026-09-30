Người dân Tây Phú giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ
Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, ngụ ấp Phú Lợi, xã Tây Phú (An Giang) đã tự nguyện giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ cho cơ quan chức năng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên đến giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ.
Hai cá thể rồng Nam Mỹ.
Ngày 30/9, Công an xã Tây Phú phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực I (Chi cục Kiểm lâm An Giang) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Qua tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên tự nguyện giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ (Iguana iguana) cho cơ quan chức năng.
Qua nhận định, hai cá thể rồng Nam Mỹ gồm 1 cá thể đực nặng 2kg, dài 1,1m và 1 cá thể cái nặng 1,9kg, dài 1m; đều trong tình trạng bình thường. Hạt Kiểm lâm khu vực I tiếp nhận và bàn giao hai cá thể cho Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ theo quy định.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-dan-tay-phu-giao-nop-hai-ca-the-rong-nam-my-a498462.html