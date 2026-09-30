Người dân Tây Phú giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ

Qua theo dõi thông tin từ các cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng quốc tế trong tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận một số sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam. Trên cơ sở thông tin do cơ quan chức năng nước ngoài công bố, Ủy ban cảnh báo người tiêu dùng về các sản phẩm này.