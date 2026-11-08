Người dân tất bật dỡ nhà, trả mặt bằng làm nút giao An Phú

Sau hơn 10 năm chờ đợi, những căn nhà cuối cùng trên đường Lương Định Của (phường Bình Trưng), đoạn từ Nguyễn Hoàng đến đại lộ Mai Chí Thọ, đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường và thi công nút giao An Phú.

Khởi công từ năm 2015, dự án mở rộng đường Lương Định Của đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng tại đoạn dài hơn 500m, từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú. Khu vực này có khoảng 2,2ha đất chồng lấn ranh dự án Khu đô thị Phát triển An Phú. Trong tuần qua, nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng.

Theo ghi nhận của P.V VietNamNet, khu vực mặt tiền đường Lương Định Của giao đại lộ Mai Chí Thọ hiện đã thông thoáng. Công nhân cùng máy xúc hoạt động liên tục để tháo dỡ các công trình, vận chuyển xà bần ra khỏi khu vực.

Theo ông Nguyễn Văn Thoại (72 tuổi), người đã sinh sống tại khu vực gần 60 năm, gia đình đồng thuận tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai.

Dù tiếc nuối khi phải rời căn nhà gắn bó mấy chục năm, ông vẫn nhận khoản bồi thường 34 tỷ đồng và một nền tái định cư vì lợi ích chung.

Gia đình ông Thoại tự thu dọn đồ đạc, thuê dịch vụ vận chuyển để sớm bàn giao mặt bằng. Ông mong dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp giao thông TPHCM thông thoáng hơn, mang lại lợi ích cho các thế hệ mai sau.

Ông Lê Văn Minh, một trong những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng, cho biết gia đình đã sinh sống tại khu vực hơn 60 năm. Ông đồng thuận di dời với mong muốn dự án sớm hoàn thành, góp phần cải thiện giao thông và chỉnh trang đô thị.

Sau khi bàn giao khoảng 30m² đất, ông dự định dùng tiền bồi thường để sửa chữa căn nhà trên phần diện tích còn lại, ổn định cuộc sống khi tuổi đã cao.

Nhiều hộ dân khác cũng lựa chọn tiếp tục gắn bó với nơi này. Với những gia đình không bị giải tỏa toàn bộ, họ dự định sửa chữa, xây dựng lại nhà trên phần đất còn lại, còn suất tái định cư dành cho con cháu.

Với họ, nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn lưu giữ ký ức tuổi thơ và những năm tháng gắn bó của gia đình.

Theo Ban Quản lý dự án phường Bình Trưng, có 67 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó 60 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Hiện còn 7 hộ chưa bàn giao do vướng mắc tranh chấp và chưa thống nhất phương án giải tỏa.

Đường Lương Định Của dài gần 2,5km, nối đường Trần Não với đường Nguyễn Thị Định, được triển khai mở rộng từ năm 2015 với tổng kinh phí khoảng 826 tỷ đồng. Đến nay, đoạn từ đường Trần Não đến Nguyễn Hoàng đã hoàn thành, riêng đoạn từ Nguyễn Hoàng đến đại lộ Mai Chí Thọ vẫn chưa thể thi công đồng bộ, trở thành điểm nghẽn của toàn tuyến.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, các đơn vị liên quan sẽ đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại của dự án mở rộng đường Lương Định Của và nút giao An Phú. Toàn bộ hệ thống giao thông khu vực dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Khởi công năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, nút giao An Phú được xây dựng với quy mô 3 tầng, gồm hầm chui và các cầu vượt kết nối những trục đường xung quanh.