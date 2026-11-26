Cá thể mèo rừng được nhốt trong lồng, chở thả về rừng

Theo đó, trong tháng 11/2026, chuồng gà của bà Lương Thị Kim Ng. (SN 1960, thôn Thuận Quý, xã Tân Thành) thường xuyên bị mất nên gia đình đã đặt lồng bẫy để bắt. Đến ngày 16/11, khi kiểm tra lồng bẫy, gia đình bà Ng. phát hiện một cá thể có hình dáng giống mèo rừng, bộ lông màu nhạt kèm các đốm đen. Gia đình đã giao nộp cho Công an xã Tân Thành tiếp nhận, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã chuyển giao cá thể trên cho UBND xã Tân Thành để thực hiện các bước chuyên môn theo quy định.

Kết quả xác minh của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam cho thấy đây là cá thể mèo rừng có tên khoa học Prionailurus bengalensis, trọng lượng 4kg.

Các lực lượng liên quan phối hợp thả cá thể mèo về rừng

Hiện UBND xã Tân Thành phối hợp cùng Công an xã Tân Thành, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu tiến hành thả cá thể mèo rừng trở lại môi trường tự nhiên tại tiểu khu 300. Đây là diện tích thuộc rừng đặc dụng do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu quản lý, nằm trên địa bàn xã Tân Thành.

Thời điểm thả, cá thể mèo rừng không có biểu hiện bất thường, di chuyển linh hoạt và nhanh chóng hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Các lực lượng tiến hành thả cá thể mèo về rừng