Người dân sống trong khuôn viên lăng vua ở Huế mòn mỏi chờ di dời

Lăng Dục Đức (An Lăng) là nơi an táng ba vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân. Trong khu vực này hiện có nhiều hộ dân sinh sống, phần lớn đến đây sau năm 1975.

Năm 1993, Quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, việc sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa trong khu vực di tích bị hạn chế. Trước tình trạng nhà cửa xuống cấp, người dân mòn mỏi chờ được di dời, tái định cư.

Lăng Dục Đức (An Lăng) nằm ở phường An Cựu, TP Huế. Ảnh: PV.

Mòn mỏi chờ di dời

Sau hơn 35 năm sinh sống tại kiệt 12 Duy Tân (phường An Cựu), căn nhà của ông Cao Xuân Hợi (66 tuổi) đã xuống cấp. Đây là căn nhà gia đình ông mua theo diện hóa giá của Công ty Giống và Thức ăn chăn nuôi Bình Trị Thiên trước đây.

Theo ông Hợi, để thực hiện Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) - khu vực Lăng Dục Đức, cơ quan chức năng cắm mốc, đo vẽ, kiểm kê diện tích đất, nhà cửa và công trình.

Căn nhà ông Hợi nằm bên di tích xuống cấp theo thời gian. Ảnh: PV.

"Nhà cửa xuống cấp, hệ thống kèo gỗ hư hỏng, mục nát, nhiều vị trí bị dột khiến việc sinh sống gặp khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Người dân mong muốn sớm được di dời, nếu chưa thể di dời ngay cần tạo điều kiện để người dân sửa chữa, chằng chống nhà cửa. Mưa bão đến, nhiều người không dám ở trong nhà vì lo mất an toàn", ông Hợi nói.

Theo ông Hợi, ban đầu, người dân được trao đổi về việc giải quyết công tác di dời trong năm 2025. Sau đó, thời điểm thực hiện được lùi sang giữa năm 2026. Tuy nhiên, đến nay việc giải phóng mặt bằng tại khu vực vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngôi nhà cấp 4 của anh Trung hiện là nơi sinh sống của 6 nhân khẩu. Ảnh: PV.

Cạnh nhà ông Hợi là ngôi nhà cấp 4 của hộ anh Nguyễn Đại Trung với 6 nhân khẩu sinh sống. Đây là căn nhà anh Trung mua lại và chuyển đến sinh sống khoảng 6 năm nay.

Anh Trung cho biết, năm 2025, cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê tài sản. Người dân được thông báo sẽ di dời trước Tết nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian thực hiện.

"Nhà dột nhưng không dám sửa sang nhiều, chủ yếu chỉ vá tạm những vị trí bị dột, hư hỏng vì chưa biết thời điểm di dời. Nếu chưa thể di dời thì người dân cũng cần biết thời gian cụ thể để còn tính toán, sửa sang nhà cửa", anh Trung nói.

Dự án di dời hiện ra sao?

Ông Lê Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu thông tin, để thực hiện Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) - khu vực Lăng Dục Đức, tổng diện tích đất thu hồi là 44.139,2m².

Dự án ảnh hưởng đến 227 hộ chính và phụ, liên quan 148 thửa đất. Tổng số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất 148 hộ, dự kiến tái định cư khoảng 229 hộ. Đến nay, thực hiện kiểm kê 148/148 hồ sơ, trong đó phê duyệt 68 hộ với tổng giá trị hơn 38 tỷ đồng.

Theo UBND phường An Cựu, tổng số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất 148 hộ. Ảnh: PV.

Quỹ đất tái định cư dự kiến được bố trí tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện. Ngoài ra, trong phạm vi dự án có 1.309 mộ được cắm thẻ để phục vụ công tác kê khai, di dời.

Theo UBND phường An Cựu, địa phương đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 và các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất và giải quyết các trường hợp còn vướng mắc.

Một số trường hợp hiện còn khó khăn do quá trình sử dụng, chuyển nhượng đất qua nhiều thời kỳ, nguồn gốc đất phức tạp. Trong đó có các trường hợp chuyển nhượng sau ngày 1/7/2014 và trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lấn, chiếm sau thời điểm khoanh vùng bảo vệ di tích năm 1991.

Người dân sống trong khuôn viên lăng vua ở Huế mòn mỏi chờ di dời. Video: PV.