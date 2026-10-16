Người dân sống chênh vênh trên địa danh núi Một đến bao giờ?

Chỉ đạo là như thế nhưng người dân vẫn mong muốn nhà nước có hướng xử lý quyết liệt hơn, sớm bố trí tái định cư để bà con có cuộc sống ổn định trước khi thiên tai ập đến.

Người dân sống chênh vênh trong vùng sạt lở tại địa danh chiến thắng núi Một

Mong cuộc sống ổn định hơn

Núi Một là một ngọn núi độc lập, nằm cạnh sông Hà Thanh, kéo dài theo đường Hoa Lư từ cầu Đôi đến cầu Chữ Y, nay thuộc phường Quy Nhơn. Khu vực này gắn với địa danh chiến thắng núi Một và khu dân cư ở đây đã hình thành hơn 20 năm; phía trên núi là tổ dân phố 19, dưới chân núi là tổ dân phố 20.

Theo UBND phường Quy Nhơn, địa phương đã và đang khẩn trương làm việc với Sở Xây dựng, Sở NN&MT để nghiên cứu, xây dựng phương án di dời các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại khu vực núi Một (tổ dân phố 19 và 20); đồng thời nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang khu vực này theo hướng bảo đảm an toàn lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, UBND tỉnh rất quan tâm đến tình trạng sạt lở tại khu vực núi Một và đã giao các Sở, ngành và phường Quy Nhơn khẩn trương rà soát, tham mưu phương án thực hiện nhiệm vụ di dời những hộ dân trong vùng sạt lở này. Trước mắt, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, sẵn sàng di dời người dân đến các địa điểm an toàn trong mùa mưa bão năm nay.

Từ sự trả lời của chính quyền phường Quy Nhơn, chúng tôi men theo con hẻm 1012 đường Trần Hưng Đạo lên đỉnh núi Một, cùng là nơi hình thành khu dân tự phát trong vùng sạt lở để ghi nhận thực tế. Sau khi biết thông tin địa phương đang lên phương án di dời, bố trí tái định cư cho những hộ dân sống trên lưng chừng núi Một, bà Cao Thị Hường không khỏi vui mừng. Bà cho biết, nhiều năm nay, từ khi khu vực này có hiện tượng sạt lở đất, hàng chục hộ dân tại đây luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu khi đến mùa mưa lũ.

“Do hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi phải chuyển lên đây sống, nhà cửa mua bán trao tay, không có giấy tờ gì cả. Những năm gần đây sạt lở nhiều, mỗi khi trời mưa lớn là chúng tôi phải sơ tán đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng, hết mưa thì lại về nhưng mỗi lần như vậy rất vất vả. Khi biết tỉnh có chủ trương di dời, bố trí tái định cư, bà con chúng tôi rất vui, chỉ muốn việc này được thực hiện sớm để chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn” bà Hường bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Thùy, Tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn cho hay, trước đây người dân khai hoang, tự xây dựng nhà cửa rồi mua bán trao tay qua nhiều lần. Năm 2025 khi tình trạng sạt lở có những diễn biến nghiêm trọng, thì đã có 9 hộ chuyển đi, hiện còn 27 hộ bám trụ lại. Khi địa phương có chủ trương di dời, đa số bà con ủng hộ, số còn lại vẫn chưa đồng tình vì cho rằng gia đình có công khai hoang và yêu cầu cấp đất, nhưng theo quy định thì những trường hợp này chỉ được hỗ trợ di dời vì không có giấy tờ.

UBND phường Quy Nhơn gắn biển cảnh báo sạt lở trên núi Một

Bao giờ hết cảnh lo âu sạt lở?

Những ngày qua, mưa lớn xuất hiện kéo dài khiến một số vị trí trên núi Một có dấu hiệu sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân sinh sống trên và dưới chân núi. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều căn nhà ở tổ dân phố 19 trên núi Một đang chênh vênh trong khu vực sạt lở; con đường dẫn lên khu dân cư dần nhỏ hẹp và một số ngôi nhà đã bị đập dỡ, không có người sinh sống. Đáng báo động hơn, tại một số vị trí, đất đá tiếp tục trượt xuống, tạo thành những hàm ếch ngay sát khu dân cư.

Tiếp tục ghi nhận thực tế hơn bên dưới các điểm sạt lở có những dãy nhà nằm san sát nhau thuộc tổ dân phố 20 của phường này, chúng tôi đã đến và được người dân nơi đây cho biết, quá lo sợ cảnh sạt lở, không ít hộ dân phải chuyển đi do nhà cửa đã bị đất đá vùi lấp một phần, những hộ còn lại luôn sống trong cảnh đi không được, ở không xong. Nguy cơ sạt lở, đất khi mùa mưa đang đến gần khiến bà con đứng ngồi không yên.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, một người dân bức xúc nói: Tình trạng sạt lở đất trên núi Một diễn ra nhiều năm nay, bà con có nhà cửa dưới chân núi luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ di dời chúng tôi đến nơi ở mới, an toàn hơn.

“Cứ mưa to, tôi và nhiều gia đình tại đây lại sợ đất đátràn vào nhà. Người dân chỉ có một mong muốn, nhà nước sớm có kế hoạch di dời”, anh Minh chia sẻ và nói, đi đến nơi ở chỗ mới càng sớm, tính mạng và tài sản của người dân mới được đảm bảo. Cùng chung nỗi niềm, cạnh đó ông Võ Văn Minh cho biết: Mỗi khi trời đổ mưa là phải đi tá túc, cuộc sống không ổn định do tình trạng sạt lở diễn ra ngày một nghiêm trọng. Tôi mong muốn chính quyền sớm thực hiện công tác di dời, bố trí tái định cư, tạo mọi điều kiện cho bà con an cư lạc nghiệp.