Người dân Sơn Tây đồng lòng hiến đất, mở rộng đường giao thông

Tuyến đường Nam Ngàn Phố dài 1,5 km đi qua thôn Kim Thịnh, xã Sơn Tây được định hướng mở rộng mặt đường từ 4m lên 7m.

Để triển khai công trình, 87 hộ dân dọc tuyến đường đã đồng thuận hiến đất, tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào, chặt bỏ cây cối, di dời các công trình, tài sản trên đất, chung sức hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

87 hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tự nguyện tháo dỡ cổng, hàng rào, chặt bỏ cây cối, di dời các công trình, tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường Nam Ngàn Phố.

Là một trong những hộ tiên phong hưởng ứng, ông Phan Xuân Linh (thôn Kim Thịnh) đã tự nguyện hiến hơn 130m² đất, tháo dỡ cổng và hàng rào để nhường mặt bằng mở rộng tuyến đường. Ông Linh chia sẻ: “Khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động về chủ trương mở rộng đường giao thông, gia đình tôi rất đồng tình, ủng hộ. Có được con đường rộng rãi, khang trang, việc đi lại của bà con thuận tiện hơn thì gia đình tôi rất sẵn lòng”.

Không riêng gia đình ông Linh, nhiều hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường cũng tích cực hưởng ứng phong trào chung như các gia đình: ông Nguyễn Kim Hỏa hiến 100m2, ông Phan Hồng Nhẫn hiến 50 m² đất, ông Nguyễn Kim Tuyến 50m2… Bà con tích cực tham gia hỗ trợ ngày công lao động, thực hiện phát quang cây cối, giải phóng mặt bằng để mở rộng hành lang.

Lãnh đạo xã Sơn Tây, cấp ủy, ban cán sự thôn Kim Thịnh thông tin cụ thể về phương án triển khai, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Kim Lĩnh - Bí thư Chi bộ thôn Kim Thịnh, tuyến Nam Ngàn Phố là trục giao thông huyết mạch chạy xuyên suốt thôn, kết nối với thôn Chế Biến (xã Sơn Kim 2), có vai trò quan trọng trong giao thương và phát triển kinh tế của khu vực. Vì vậy, khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, cấp ủy, ban cán sự thôn đã tổ chức họp các hộ dân dọc tuyến, thông tin cụ thể về phương án triển khai, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận.

“Không chỉ hiến đất, bà con tự nguyện tháo dỡ các công trình, tài sản trên đất với tổng giá trị ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Điều đáng quý là tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân càng được củng cố sau khi thôn thực hiện sáp nhập, bước vào giai đoạn phát triển mới” - ông Lĩnh chia sẻ thêm.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và mở rộng tuyến đường, UBND xã Sơn Tây sẽ bố trí nguồn vốn đầu tư công để thảm nhựa mặt đường. Công trình không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên thôn, liên xã, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Sơn Tây đang chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy tinh thần đồng thuận và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Sau sáp nhập, không gian phát triển của địa phương được mở rộng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh, các công trình cần được phát triển theo hướng đồng bộ, tăng cường liên kết giữa các khu vực, tạo nền tảng phát triển trong giai đoạn mới.

Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Sơn Tây chú trọng huy động các nguồn lực xã hội hóa, phát huy tinh thần đồng thuận và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Người dân tích cực tham gia hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn.

Bà Phan Thị Tâm - Trưởng thôn Hoàng Nam cho biết: “Phong trào hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng đường giao thông luôn được bà con trong thôn tích cực hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, người dân đã tự nguyện hiến hơn 500 m² đất để mở rộng các tuyến đường.

Tinh thần đoàn kết, đồng thuận được phát huy, mỗi người dân đều ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chung sức xây dựng và phát triển quê hương”.

Phong trào hiến đất, chung sức mở rộng đường giao thông nông thôn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Được biết, từ sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, phong trào hiến đất, chung sức mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Sơn Tây tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Toàn xã đã có 350 hộ dân tự nguyện hiến hơn 16.900 m² đất làm đường; cứng hóa hơn 7,5 km đường giao thông nông thôn, trong đó 4,5 km được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công và hơn 3 km có sự đóng góp của Nhân dân. Tổng giá trị đóng góp bằng tiền mặt và ngày công lao động của người dân đạt hơn 2,9 tỷ đồng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho các khu dân cư.

Sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố then chốt, sức dân là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết: “Bám sát các nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng thực chất, bền vững. Trong đó, sự đồng thuận của Nhân dân được xem là yếu tố then chốt, động lực nội sinh quan trọng để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững”.