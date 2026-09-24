Người dân Sơn Kiên mong sớm sửa chữa quốc lộ 80

Tình trạng mặt đường bong tróc khiến đá, sỏi rơi vãi trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh chụp lúc 7 giờ ngày 22/9/2026

Theo ghi nhận, tuyến quốc lộ 80 đoạn qua xã Sơn Kiên, nhất là từ trụ sở xã đến ấp Số Tám có nhiều chỗ xuống cấp. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà với kích thước khác nhau, có nơi rộng gần 1m. Lớp nhựa bong tróc, đá, sỏi lộ ra và rơi vãi trên mặt đường. Một số đoạn gồ ghề, lồi lõm, chắp vá khiến phương tiện lưu thông phải giảm tốc độ.

Những hôm mưa, các vị trí trũng thấp đọng nước, che khuất ổ gà khiến người điều khiển xe khó quan sát. Người đi xe máy phải tránh né, giữ chắc tay lái. Trong khi đó, tuyến đường có nhiều phương tiện vận tải lưu thông nên nguy cơ mất an toàn cao.

Ông N.V.D, ngụ ấp Số Tám, cho biết mặt đường hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Xe chạy qua các đoạn nhiều ổ gà thường bị dằn xóc, hàng hóa dễ xô lệch. Những ngày mưa, nước đọng khiến các hố sâu khó nhận biết.

Ông D nói: “Có lần chiều muộn, tôi chạy xe đi làm về, dù đã quen đường và rất cẩn thận nhưng bánh xe vẫn rơi xuống hố, khiến xe chao đảo. Phía sau lại có xe bán tải chạy tới nên tôi rất sợ, may mà tài xế phanh kịp nên không xảy ra va chạm. Có hôm xe cán phải đá, sỏi trên đường, bánh xe trượt đi, rất nguy hiểm”.

Trên tuyến quốc lộ 80, đoạn qua xã Sơn Kiên có nhiều trường học. Ông C.N.M có con đang học tại một trường trên địa bàn xã cho biết phụ huynh lo ngại khi học sinh phải đi qua những đoạn đường nhiều ổ gà, nhất là vào thời điểm đến trường và tan học.

“Học sinh đi xe đạp, xe máy điện qua những vị trí này, nếu không quan sát kỹ, rất dễ cán ổ gà, trượt bánh hoặc mất thăng bằng. Khi trời mưa, ổ gà bị che khuất càng khó nhận biết. Tôi mong tuyến đường sớm được sửa chữa để người dân đi lại an toàn”, ông M kiến nghị.

Đoạn quốc lộ 80 qua địa bàn xã Sơn Kiên. Ảnh: chụp lúc 7 giờ ngày 22/9/2026

Người dân cho rằng Quốc lộ 80 là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và hoạt động vận tải qua địa bàn. Việc sớm khắc phục các vị trí hư hỏng, nhất là các đoạn xuống cấp kéo dài sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi hơn cho người dân trong khu vực.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên Đỗ Tiến Dũng, thời gian qua, lưu lượng xe tải, xe chở vật liệu xây dựng và phương tiện trọng tải lớn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn qua địa bàn xã khá đông. Cùng với thời gian khai thác kéo dài, kết cấu mặt đường bị ảnh hưởng, dẫn đến bong tróc, xuất hiện ổ gà tại nhiều vị trí. Một số đoạn mặt đường trũng thấp hơn lề hai bên cũng khiến nước thoát chậm, gây đọng nước sau mưa.

Trước phản ánh của người dân, địa phương thường xuyên ghi nhận thực tế, tổng hợp ý kiến gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp xử lý. “Trước mắt, các đơn vị chức năng vẫn thực hiện dặm vá, khắc phục tạm thời những vị trí hư hỏng để bảo đảm việc lưu thông. Về lâu dài, địa phương tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để trải thảm nhựa, sửa chữa, nâng cấp tuyến quốc lộ 80”, ông Đỗ Tiến Dũng cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Kiên khuyến cáo người dân không đặt ghế, xô, chậu hoặc các vật dụng khác tại các vị trí ngập nước trên mặt đường để cảnh báo người đi đường vì có thể gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.