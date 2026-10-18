Người dân sốc nặng khi phát hiện vật thể khổng lồ rơi xuống cánh đồng ngô

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng địa phương, vật thể này bị cháy xém ở đáy và "có lẽ là một vật thể ngoài không gian".

Một người qua đường đã phát hiện ra khối kim loại khổng lồ vào khoảng 3h30 chiều ngày 14/10, tại một cánh đồng ở thị trấn Scott, Minnesota, Mỹ.

Người này lập tức báo cho Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Stevens địa phương, những người đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc.

Chiếc bát kim loại bị cháy có kích thước xấp xỉ một bồn tắm nước nóng lớn. Nguồn ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Stevens, Minnesota.

Với chiều rộng khoảng 3,3 mét – tương đương kích thước của một bồn tắm nước nóng lớn - chiếc bát kim loại khổng lồ này có các cạnh lởm chởm như thể bị tách ra từ một vật thể lớn hơn nào đó.

Một số cơ quan nhà nước và liên bang hiện đang phối hợp để xác định danh tính vật thể kỳ lạ này và thông báo cho chủ sở hữu.

Theo văn phòng cảnh sát trưởng, không có mối nguy hiểm nào đối với công chúng.

Nguồn gốc của chiếc bát kim loại bí ẩn vẫn chưa được công bố.

Trên mạng đã rộ lên nhiều lời đồn đoán, với nhiều người cho rằng đó có thể là dấu hiệu của hoạt động ngoài hành tinh.

Một số người khác lại cho rằng đó có thể là một mảnh vỡ từ vụ phóng tên lửa SpaceX gần đây hoặc một vệ tinh đang tan rã.

Ông trùm công nghệ Elon Musk đã phóng một tên lửa từ Florida hôm 13/10 và tuần trước một cơn lốc xoáy đã tàn phá khu vực Minnesota.