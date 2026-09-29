Người dân sẽ không phải xuất trình các loại giấy tờ khi khám bảo hiểm y tế

Thay vì mang theo thẻ bảo hiểm y tế cứng, người dân có thể làm thủ tục qua ứng dụng VssID

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thay đổi cách xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh. Dự thảo đẩy mạnh khai thác dữ liệu điện tử, giảm tình trạng người bệnh phải mang theo hoặc xuất trình nhiều giấy tờ để chứng minh quyền lợi.

Cụ thể, dự thảo quy định người tham gia bảo hiểm y tế lúc đi khám chữa bệnh cung cấp thông tin thẻ và giấy tờ chứng minh nhân thân thông qua một trong các hình thức như căn cước, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, bản giấy.

Với thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc người bệnh cung cấp mã số bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh được đề xuất chủ động khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ khi không thể khai thác được thông tin, người bệnh mới phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh nhân thân. Các giấy tờ có thể sử dụng gồm căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, thông tin liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID, giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Cách tiếp cận này chuyển một phần việc xác minh thông tin từ người bệnh sang cơ sở khám chữa bệnh thông qua kết nối và khai thác dữ liệu sẵn có.

Đối với người đang chờ cấp, cấp lại hoặc thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh cũng sẽ chủ động khai thác dữ liệu hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu không thể tra cứu, người bệnh mới phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại, đổi thẻ cùng giấy tờ chứng minh nhân thân.

Với trẻ dưới 6 tuổi, dự thảo quy định chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy, bản điện tử hoặc cung cấp mã số bảo hiểm y tế. Nếu trẻ chưa được cấp thẻ, cơ sở khám chữa bệnh có thể chủ động khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin được sử dụng có thể gồm giấy chứng sinh, giấy khai sinh, số định danh cá nhân hoặc dữ liệu của trẻ đã được tích hợp với thông tin người phụ thuộc, thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID của bố hoặc mẹ. Chỉ lúc việc khai thác dữ liệu không thực hiện được, gia đình mới phải xuất trình những giấy tờ tương ứng.

Đối với trẻ vừa sinh, cha, mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án. Trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân, người đại diện cơ sở khám chữa bệnh thực hiện xác nhận.

Những đề xuất trên cho thấy thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đang được định hướng theo nguyên tắc ưu tiên sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống, thay vì để người dân nhiều lần cung cấp lại thông tin mà cơ quan quản lý có thể tra cứu.