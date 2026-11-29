Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 vào tháng tới, nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sẽ giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu về ngụy trang, nghi binh, trang bị cá nhân và bảo đảm hoạt động dã chiến, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) cho biết triển lãm không chỉ là dịp để nhà máy giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mà quan trọng hơn là cơ hội khẳng định năng lực nghiên cứu, thiết kế, công nghệ, tổ chức sản xuất và chất lượng nguồn nhân lực với các đối tác trong nước và quốc tế.

Mô hình máy bay Su-30MK2 của nhà máy Z176 trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Hoàng Hà

Qua hai lần tham gia triển lãm vào các năm 2022 và 2024, Nhà máy Z176 đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lựa chọn sản phẩm, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tính năng và tiếp xúc đối tác.

Tại triển lãm năm nay, nhà máy Z176 xác định mỗi sản phẩm được giới thiệu phải có giá trị sử dụng, thể hiện được kết quả nghiên cứu, cải tiến cụ thể; hoạt động trưng bày phải hướng tới đối thoại, trải nghiệm và kết nối, chứ không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh.

Các nhóm sản phẩm được lựa chọn trưng bày và giới thiệu phản ánh những hướng phát triển có thế mạnh của nhà máy, từ ngụy trang, nghi binh; trang bị cá nhân đến bảo đảm hoạt động dã chiến, cứu hộ, cứu nạn.

Nhà máy sẽ trưng bày một số sản phẩm như lưới ngụy trang, mô hình tạo giả máy bay Su-30MKII, mô hình tạo giả khí tài tác chiến điện tử, bộ quân phục ngụy trang bắn tỉa phát xạ thấp, áo trang bị K23…

Trong đó, nhóm sản phẩm ngụy trang và mô hình nghi binh thể hiện năng lực nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới khả năng che giấu mục tiêu và tạo mục tiêu giả trước các phương tiện quan sát, trinh sát.

Ở nhóm trang bị cá nhân là áo trang bị K23, thể hiện cách tiếp cận lấy người lính và yêu cầu nhiệm vụ làm trung tâm. Sản phẩm được thiết kế theo dạng module, có khối lượng 1,7 kg, giúp tích hợp các trang bị cần thiết, giảm sự cồng kềnh, thuận tiện thao tác và tăng tính cơ động của người chiến sĩ; sản phẩm đã được thử nghiệm trong diễn tập PT-23, diễn tập của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, A50, A80.

Áo trang bị K23. Ảnh: Nhà máy Z176

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra gian trưng bày của Nhà máy Z176 tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" hồi tháng 8/2025. Ảnh: Phạm Hải

Bên cạnh đó, thuyền bơm hơi CQ-09, phao chở vũ khí vượt sông TH-76 và lều bơm hơi dạng module thể hiện khả năng nghiên cứu, sản xuất các trang bị phục vụ nhiệm vụ quân sự, đồng thời có giá trị ứng dụng trong cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Đáng chú ý tại triển lãm lần này, khu trưng bày sẽ được tăng cường trải nghiệm thực tế. Khách tham quan sẽ được trực tiếp mặc thử áo trang bị K23, trang phục ngụy trang và quan sát qua các thiết bị trinh sát, đồng thời theo dõi hình ảnh minh họa, họ sẽ hiểu rõ hơn công năng, đặc điểm kỹ thuật và giá trị sử dụng của sản phẩm.

Lãnh đạo Z176 kỳ vọng những câu hỏi, nhận xét và yêu cầu từ người sử dụng, chuyên gia, đối tác cũng là nguồn thông tin quý để nhà máy tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Thông qua triển lãm, nhà máy Z176 mong muốn hiệu quả quảng bá, xây dựng uy tín, khi khách hàng và đối tác có điều kiện đánh giá trực tiếp sản phẩm và năng lực của nhà máy. Việc quan sát, trao đổi và tiếp cận công nghệ, giải pháp của các đơn vị khác giúp đội ngũ kỹ thuật có thêm cơ sở cải tiến sản phẩm, như những kinh nghiệm đã được vận dụng trong quá trình hoàn thiện áo trang bị K23.

Triển lãm giúp nhà máy tiếp cận khách hàng mới, nắm bắt nhu cầu, mở rộng kết nối và tạo tiền đề cho các chương trình nghiên cứu, sản xuất chung.

Qua các kỳ triển lãm, trong lĩnh vực kinh tế, nhà máy đã tiếp nhận nhiều đơn hàng; đối với sản phẩm quốc phòng, một số đối tác nước ngoài đã quan tâm, trao đổi và xúc tiến nghiên cứu, trong đó áo trang bị K23 được đánh giá có tiềm năng.

Thuyền bơm hơi CQ-09 và lều bơm hơi sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Trọng Hải

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi khẳng định nhà máy xác định không lấy số lượng khách tham quan hay sự chú ý nhất thời làm thước đo duy nhất. Điều quan trọng là sau triển lãm, nhà máy có thêm bao nhiêu cơ hội hợp tác cụ thể, hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, sản phẩm cần tiếp tục hoàn thiện ở điểm nào và năng lực nội tại được nâng lên ra sao.

Ông Lợi tin rằng giá trị lớn nhất của triển lãm là tạo môi trường kết nối giữa nghiên cứu với thực tiễn, giữa nhà sản xuất với người sử dụng và giữa năng lực hiện có với những yêu cầu phát triển trong tương lai.

Nhà máy Z176 mong muốn không chỉ giới thiệu những gì mình đang có, mà còn khẳng định khả năng tiếp tục sáng tạo, hoàn thiện và làm chủ sản phẩm.