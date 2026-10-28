Người dân sẽ được chiêm ngưỡng pháo hoa tầm thấp tại Festival cồng chiêng Gia Lai 2026

Ngày 28/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh vừa đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong Chương trình nghệ thuật đêm hội Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026.

Pháo hoa sẽ mang đến những cảm xúc khó quên khi du khách đến với Festival cồng chiêng Gia Lai 2026.

Theo đó, Festival sẽ quy tụ hơn 10 tỉnh, thành phố sở hữu di sản cồng chiêng và nét văn hóa đặc trưng như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng... cùng 29 đội nghệ nhân trong tỉnh tham gia. Tổng cộng 1.487 nghệ nhân đại diện cho các dân tộc Bahnar, Jrai, H'rê, Chăm Hroi, Ê Đê... sẽ cùng về hội tụ, trình diễn và giao lưu văn hóa.

Theo kế hoạch công bố, sự kiện được thiết kế thành hai cụm không gian chính với chuỗi hoạt động phong phú. Gồm cụm sự kiện tại chân núi lửa huyền thoại Chư Đang Ya và xã Biển Hồ diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11/2026. Tại cụm này sẽ có lễ khai mạc chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ gắn liền với địa danh Chư Đang Ya (top 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới); phục dựng lễ mừng nhà rông mới; giao lưu âm nhạc và Triển lãm di sản cồng chiêng tại nhà rông; pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút...

Cụm sự kiện tại trung tâm Pleiku diễn ra từ 6/11 - 8/11 gồm lễ hội đường phố diễu hành di sản rực rỡ của các đoàn nghệ nhân qua các tuyến đường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú; Giao lưu văn hóa, tái hiện không gian làng nghề thủ công thu nhỏ với các nghề thủ công...

Ngoài ra còn có chương trình tôn vinh cà phê Gia Lai với 30 - 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản cà phê chất lượng cao trên đường Anh hùng Núp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, Festival nhằm tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh từ năm 2005. Gia Lai chính là nơi tập trung đông đảo cư dân Bahnar, Jrai...những chủ nhân chính của di sản kiệt tác này.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cồng chiêng giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người Tây Nguyên, gắn với các hoạt động lễ hội theo chu kỳ đời người và chu trình cây trồng. Việc duy trì tổ chức festival định kỳ không chỉ góp phần bảo tồn vững chắc di sản cồng chiêng mà còn thúc đẩy quảng bá du lịch, khẳng định Gia Lai là điểm đến văn hóa - thiên nhiên hấp dẫn ở khu vực Tây Nguyên.