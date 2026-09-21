Người dân sắp góp ý 3 luật về đất đai, nhà ở qua VNeID như thế nào?

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án luật gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Tuấn Đông

Chính phủ giao lấy ý kiến qua VNeID

Tại Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 18.9.2026 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9.2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án luật gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chính phủ yêu cầu việc lấy ý kiến phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, hiệu quả. Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân và đăng tải công khai, minh bạch nội dung này.

Đây là 3 dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Tại phiên họp chuyên đề, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật để báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét, quyết định trước ngày 21.9.2026, làm cơ sở trình Quốc hội.

Người dân sẽ góp ý những vấn đề gì?

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết 278/NQ-CP yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nhiều nhóm nội dung đáng chú ý.

Trong đó có chính sách về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ chế tài chính xử lý chênh lệch địa tô, đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách trong bồi thường, tái định cư; cơ chế xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nghị quyết cũng đặt yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch; đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai; đồng thời nghiên cứu yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), một nội dung đáng chú ý là quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và phương án xử lý khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng.

Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu các quy định hạn chế phân lô, bán nền; hoàn thiện quy định về nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính để quản lý giá nhà ở cho thuê và các chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định, lâu dài của người dân.

Trong khi đó, dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế để thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định.

Dự thảo được yêu cầu rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh, trình tự giao dịch, huy động vốn và trách nhiệm công khai thông tin nhằm bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà.

VNeID sẽ lấy ý kiến như thế nào?

Theo Nghị quyết 278/NQ-CP, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đây là bước lấy ý kiến trong quá trình tiếp tục hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Chính phủ yêu cầu việc lấy ý kiến phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, hiệu quả; đồng thời giao Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình và công khai nội dung này.

Theo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay mặt Chính phủ ký tờ trình trình Quốc hội về các dự án luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Việc đưa lấy ý kiến 3 dự án luật lên VNeID được kỳ vọng mở thêm một kênh để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, nhất là với những quy định liên quan mật thiết đến đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.