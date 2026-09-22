Người dân sắp được góp ý qua VNeID về giá đất, chung cư, phân lô bán nền

Tại Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 18/9/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hệ thống VNeID đối với 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Việc lấy ý kiến phải được thực hiện kỹ lưỡng, thực chất, hiệu quả; các cơ quan soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và công khai nội dung này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 21/9. Ảnh: chinhphu.vn

Tại cuộc họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân trên VNeID. Các đơn vị kỹ thuật đang hoàn tất thủ tục để đưa hồ sơ lên hệ thống phục vụ việc lấy ý kiến.

Trước đó, trong tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá đất, bồi thường, đất bỏ hoang được yêu cầu rà soát

Theo Nghị quyết số 278/NQ-CP, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được yêu cầu rà soát, hoàn thiện nhiều nội dung, trong đó có cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát việc quyết định giá đất; chính sách về giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng; cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách bồi thường, tái định cư và xây dựng trái phép. Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa dự án Luật Đất đai với dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Tại cuộc họp sáng 21/9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tiếp tục đánh giá, hoàn thiện chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tiêu cực.

Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Ông đồng thời đề nghị nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang, trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu theo hướng Luật Đất đai chỉ quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc, còn các nội dung thường xuyên biến động có thể được giao Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quy định chi tiết.

Chung cư, phân lô bán nền và dữ liệu bất động sản được rà soát

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đồng thời làm rõ việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Theo hồ sơ dự thảo được công bố tháng 7/2026, dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 145 điều, giảm 53 điều so với Luật Nhà ở hiện hành. Dự thảo tập trung vào các nhóm chính sách về phát triển, sở hữu, tài chính, quản lý, sử dụng và giao dịch về nhà ở, trong đó có các chính sách về nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp.

Về phân lô, bán nền , Chính phủ yêu cầu bổ sung tiêu chí khung gồm loại đô thị, mật độ dân số và tỷ lệ diện tích để Bộ Xây dựng quy định, làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể việc hạn chế phân lô, bán nền và quy định biện pháp ngăn ngừa đầu cơ, trục lợi chính sách.

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát theo hướng phân cấp, phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, đồng thời xử lý các nội dung giao thoa với pháp luật về đầu tư, đất đai và nhà ở. Dự thảo được công bố tháng 7/2026 gồm 10 chương, 62 điều, giảm 21 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Một nội dung khác là hoàn thiện cơ chế kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu về bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng. Đây là yêu cầu được nêu trực tiếp trong Nghị quyết 278/NQ-CP.

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cũng đã đề xuất bổ sung quy định về mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản. Nội dung này gắn với việc xây dựng quy trình giao dịch và kết nối, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản không phải nội dung hoàn toàn mới: Nghị định số 357/2025/NĐ-CP đã quy định về mã định danh điện tử cho một số loại sản phẩm bất động sản và có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Việc lấy ý kiến Nhân dân qua VNeID đối với 3 dự án luật được đặt trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội. Chính phủ yêu cầu các cơ quan soạn thảo đồng thời rà soát những nội dung giao thoa, chồng chéo và quy định chuyển tiếp, bảo đảm tính thống nhất giữa pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.